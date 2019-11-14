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пятница, 15 ноября 2019 07:31

"Из зарплаты откладывали по тысяче гривен ежемесячно"

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- Чтобы зарегистрировать брак в ДНР, нужно подать заявление, паспорт и документ от предыдущего брака, если такой был. Регистрация проводится через месяц после подачи, - говорит 26-летняя Ольга Романчук из оккупированного Донецка.

- Документы принимают только от ДНР. Если подать украинский паспорт, на нем ставится отметка - тогда он станет недействительным. При подаче нужно заплатить республиканскую пошлину - 65,2 гривны и 38,35 за рассмотрение заявления.

Брак на оккупированной территории Донбасса не признается украинской властью.

На подконтрольной территории Донбасса действует программа "брак за 24 часа". Свидетельство украинского образца выдают в тот же день. Стоит услуга 1510 грн.

В ДНР на свадьбу откладывают деньги год. Платье ищут на страницах бесплатных объявлений в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

- С мужем живем гражданским браком несколько лет. Хотели узаконить отношения - так проще оформлять потом другие документы, - говорит 25-летняя Анастасия Черненко из Донецка. - Из зарплаты откладывали по тысяче гривен ежемесячно. За год собрали нужную сумму. Чтобы сэкономить, покупала подержанное платье. За него отдала 2 тысячи.

Прическу делала подруга, фотографировала тоже она. Еще 500 гривен ушло на макияж и маникюр. Мужу купили только новую рубашку. Костюм у него был. На еду потратили почти все сэкономленные деньги. Свадьбу отмечали на даче у друзей. С родственниками было 12 человек.

На сайте бесплатных объявлений OLX местные предлагают услуги свадебного фотографа.

12-часовая съемка в Донецке стоит от 4 тыс. грн. Сюда входят фото со сборов жениха и невесты, росписи, прогулки и банкета.

- На свадьбу заказывают видеооператора и тамаду. Если гости более состоятельные - добавляем услуги диджея или музыкантов. Это может стоить около 6 тысяч гривен. В небольших городах - в несколько раз дешевле, - говорит 32-летняя Алена Постнова из Горловки. - Большинство молодых пар самостоятельно занимаются свадьбой. На это нужно два месяца. Агентства просят за услуги почти 5 тысяч гривен. Делают все за три недели.

За примерку свадебного платья требуют деньги. Некоторые невесты покупают платье в рассрочку.

- В одном салоне висит табличка: "примерка свадебных платьев - 100 рублей" (38,31 грн. - ГПУ). Так магазины зарабатывают, потому что не все могут купить себе платье. Ходят в такие заведения, подбирают, какой размер и фасон им подходит. Затем заказывают через китайские интернет-магазины или из России. Получается гораздо дешевле, - говорит 23-летняя Ольга Борисова из Шахтерска. - Если платье хочется сохранить на всю жизнь, а денег нет - оформляют рассрочку до полугода. Но покупают наряды, которые стоят больше 15 тысяч гривен. Обычный будет вдвое дешевле.

В Луганске есть несколько агентств по организации свадеб. Пары заказывают услуги менеджера. Фирма договаривается с рестораном, проводит выездную церемонию, заказывает прокат авто, торт, каравай.

- Такие организации учитывают возможности молодоженов. Например, выездную церемонию с декорациями могут сделать за 1992 гривны. Самая дорогая - 8811,3 гривны с фуршетом, с музыкальным сопровождением и репетицией выездной церемонии. В стоимость не входят перевозки, монтаж и демонтаж. Он стоит 153,24 гривны, - говорит 26-летняя Светлана Смолова из оккупированного Луганска. - За час проката авто представительского класса молодожены платят до 400 гривен. Цена килограмма свадебного торта - 287,32 гривны, 38,31 - доставка.

Расходы между собой делят родители молодоженов. Иногда родственники оплачивают отдельные услуги.

- Например, дядя моей сестры вместо подарка оплатил букет невесты. Отдал за него 1000 гривен. Также купил цветы для дружка и бутоньерки для жениха и дружка. Заплатил еще 500 гривен, - добавляет Смолова. - Молодым предлагают украсить кафе или ресторан по-праздничному. Украшают столы, стулья, оформляют для молодых специальное место. Стоит почти 2 тысячи гривен. Можно заказать даже фотозону - от 1150 гривен. Основные расходы - еда. В стоимость банкета может входить алкоголь. В некоторых заведениях разрешают приносить его с собой. Это удешевляет праздничный стол. На 20 человек будет стоить почти 10 тысяч гривен.

Отели предлагают скидки

В донецком ресторане "Атлас" молодоженам предлагают скидки на брачный номер с праздничным оформлением и бесплатные услуги фотографа.

- Если заказываешь банкет в этом заведении, дают скидку в собственной гостинице - 50 процентов. Самый дешевый номер стоит 1148 гривен, - говорит 31-летний Влад Сипеев из Донецка. - Если заказываешь свадебный торт в ресторане, делают и на него скидку 50 процентов. В заведении есть салон. Невесте могут сделать маникюр. Фотограф бесплатно снимает. Стоимость одного места в ресторане составляет 766 гривен.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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