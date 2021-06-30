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четверг, 01 июля 2021 07:36

Из оккупированного Донбасса не выпускают детей

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Боевики захваченного Донбасса запретили выезжать из оккупации детям от 14 до 18 лет, которые не имеют паспорта гражданина Украины, России или красного блокнота с надписью "паспорт ДНР". Таких в регионе - большинство.

До лета 2021 года детям позволяли выезжать со свидетельством о рождении вместе с одним из родителей. Почти все ехали и не возвращались. Сейчас наемники не допускают, чтобы абитуриенты из Донбасса поступили в высшие учебные заведения свободной Украины.

- На блокпостах детей с родителями высаживают из автобусов и возвращают, - говорит уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, 60 лет. - Срывают вступительную кампанию.

С 7 июня в Украине заработали образовательные центры "Донбасс-Украина". Их создали, чтобы облегчить поступление в украинские вузы абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Условия поступления упростили в прошлом году. Установили для выходцев из оккупированных территорий квоты на государственный бюджет. С 2016 года по упрощенной процедуре в учреждения образования поступили 8225 человек. Более 2 тыс. из них - в прошлом году.

В этом году в Украине открыли дополнительные центры подготовки. В течение двух месяцев абитуриенты могут там бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию. Так будут проходить адаптацию и готовиться к учебе.

- Чтобы добраться из Донецка до Днипра, пришлось ехать через Россию. Вместо 200 километров и 2 часов езды проехали полторы тысячи за два дня. Всего заплатили 6 тысяч гривен, - рассказывает Елена из Донецка. - Сын будет поступать на IТ-факультет по государственному заказу. Последний год мы дополнительно брали уроки украинского языка и истории. Репетитор по истории был из Черновцов, связывались по интернету. Язык втайне преподавала школьная учительница. Все обошлось в 30 тысяч гривен.

Елена с сыном въезжали в неоккупированную часть Украины через пограничный пункт Гоптовка в Харьковской области. Проезд от Донецка до Харькова через Россию стоит от 2,5 тыс. грн с человека.

- Заплатила штраф в 1,7 тысячи за незаконное пересечение границы Украины. Сына не штрафовали - у него есть документ, что едет для поступления. Сейчас мы у родственников в Днипре.

Для поступления в высшее учебное заведение Украины абитуриент должен приехать в определенное время и сдать экзамены по украинскому языку, истории Украины и профильному предмету. Полученные баллы может подать во все вузы. Государственные места распределяют в пределах квот, выделенных для поступающих из Донбасса и Крыма.

Если дети будут учиться в Украине, не будут заражены идеями "русского мира". Россиянам трудно будет убедить их убивать украинцев или другие народы.

- Это наша программа реинтеграции молодежи с оккупированных территорий, - говорит министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 55-летний Алексей Резников. - Россия понимает это и фактически берет детей в заложники.

Автор: Руслан ГРИШКО
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Дата
01
июля

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