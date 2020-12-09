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четверг, 10 декабря 2020 00:11

Из Донецка в Киев добираются через Крым

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Жители оккупированных территорий нашли способ, как добраться до неоккупированной Украины. Едут в Ростовскую область России, оттуда добираются по Керченскому мосту в Крым, с полуострова направляются на материковую Украину.

Большинство жителей захваченной части Донецкой и Луганской областей периодически ездили в неоккупированную Украину. За пенсиями, соцвыплатами, продуктами питания, одеждой, к родственникам. С начала карантина контрольно-пропускные пункты между Украиной и ОРДЛО преимущественно закрыты. Люди добирались через Россию и Беларусь, однако такой путь дорогой, занимает более суток.

— Если ехать из Донецка в Киев через Крым, дорога займет в районе 30 часов, — говорит дончанка 49-летняя Ольга Шурова. - Будет стоить почти 5 тысяч гривен в один конец.

Дончане сетуют, что выбраться из оккупированных районов становится все труднее.

— В Россию заехать трудно, - продолжает Шурова. - Чтобы тебя впустили, надо иметь паспорт-книжечку с пропиской на оккупированных территориях. Адресные справки, айди-карточки нового образца и загранпаспорт не принимают.

Возвращаются в оккупацию тем же путем.

В социальных сетях водители анонимно публикуют объявления о прохождении границы ОРДЛО и Украины без загранпаспорта. За это просят двойную сумму.

— Возят через контрольно-пропускной пункт "Меловое". У перевозчиков есть договоренности с боевиками. Стоит дорога в один конец 5 тысяч гривен, — говорит 67-летняя Татьяна Алексеевна из Луганска. — Машины отправляются два-три раза в неделю. Но выехать можно один раз с оккупированной территории в Украину. Там стоит оформить загранпаспорт, чтобы вернуться домой. Иначе не пустят. Чтобы не сидеть на самоизоляции, еще дополнительно дают взятку на границе.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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