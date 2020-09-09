Ирина Игнатюк убила мужа

Ривненский райсуд арестовал без права на залог 44-летнюю Ирину Игнатюк. Ее подозревают в убийстве мужа 45-летнего Юрия и ранении 13-летней дочери ночью 5 августа в доме возле Ривне. Сделала это из-за семейных разборок, по одной из версий полиции.

Убитый был коммерческим директором строительной фирмы. Ирина Игнатюк — преподаватель Национального университета водного хозяйства и природопользования в Ривне, кандидат экономических наук, доцент. Имеет 18-летний стаж научно-педагогической работы.

— Около 4:15 женщина попала в висок мужу из травматического оружия. Он умер. Тогда пошла в комнату к дочери и из того же оружия выстрелила ей в грудную клетку, — рассказывает Александр Панасюк из областной полиции. — Выстрел был неудачный, гильзу прихватило затвором. Женщина взяла пневматический пистолет и еще дважды выстрелила в дочь. Положила ее в машину и отвезла к своим родителям. Вернулась домой. Хотела совершить самоубийство - порезала руки и выстрелила в висок.

Осталась жива. Пуля застряла в кости. Почему пошла на преступление - не объясняет. Женщине назначат психолого-психиатрическую экспертизу.