Институты будут заключать договора с абитуриентами

Университеты с 2021 года будут выдавать выпускникам дипломы произвольной формы. Это предусматривает закон об изменениях в высшем образовании. Его народные депутаты приняли на прошлой неделе.

Неунифицированные документы вводят, потому что вузы дают разное качество образования. Чтобы получить диплом учебного заведения, студент должен проходить лекции и семинары по образовательной программе, которую следует аккредитовать в независимом агентстве. При отсутствии аккредитации диплом не получит.

- Для ректоров высших учебных заведений вводят понятие КРИ-ключевых показателей эффективности, - говорит глава интернет-сервиса по поиску плагиата "Юничек Украина" Андрей Сидляренко, 32 года. — Трудовые коллективы смогут оценивать отчеты руководителей по определенным критериям.

Кроме баллов за внешнее независимое оценивание, будут учитывать оценку за мотивационное письмо абитуриента. Его будут писать до основной сессии тестирования. Результаты будут размещать на сайте вуза. Поступающий должен указать, почему хочет учиться в этом университете и факультете. За мотивационное письмо можно получить 1% от конкурсного балла.

— Статус "национальный" станет почетным. Его заведениям высшего образования будут предоставлять реже, за значительные вклады в науку. У имеющих его университетов забирать не будут, — говорит Сидляренко. — Сейчас почти 110 вузов национальные. Преимущества будет предоставлять статус "исследовательского". Его каждые пять лет необходимо будет подтверждать путем участия в международных тестированиях или научно-техническими достижениями. Закон вступит в силу после подписи президента.

Участники боевых действий могут поступать на военные специальности без внешнего независимого оценивания, по результатам экзаменов.

Это касается военнослужащих по контракту, тех, кого уволили со срочной службы - через год после увольнения, студентов, которые планируют впоследствии служить по контракту на должностях офицерского состава, а также выпускников военных, военно-морских или лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, которые закончили обучение в год поступления.

— Если в дипломе бакалавра, магистра или иного специалиста обнаружат академический плагиат, фальсификацию или фабрикацию, его отменят, — добавляет Андрей Сидляренко. — Закон об образовании 2017 года позволял вузам самостоятельно решать этот вопрос. На практике действовали по-разному. Кабинет министров разработает четкий и одинаковый механизм для всех заведений. Его будут применять при выявлении академической недобросовестности в квалификационных работах.

Договоры будут заключать с абитуриентами на контракт и на бюджет. Будут прописывать права и обязанности вузов и студентов. Также бакалавры будут сдавать внешнее независимое оценивание для поступления на магистратуру.

— Вводят новый термин — дуальное образование. Когда совмещают учебу в учебных заведениях и предприятиях для получения квалификации. Это хорошо, потому что требования работодателей часто не соответствуют навыкам, которые дает университет. Студенты будут получать образование на работе, за которую им будут платить, — говорит Андрей Сидляренко.