Игромания официально стала болезнью

К международной классификации болезней причислили игровую зависимость. Это произошло во время 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения в швейцарской Женеве. Разработали программы лечения для таких пациентов.

Игровая зависимость - это регулярное или эпизодическое увлечение играми и невозможность контролировать частоту, продолжительность игрового сеанса. Игры также становятся важнее других аспектов жизни.

- Геймера могут признать больным, если в течение года игры мешают ему в личной, социальной, семейной и профессиональной жизни, - рассказывает 47-летний Алексей Мисниченко, столичный психотерапевт. - Зависимый человек до последнего отрицает наличие этой болезни. До 80 процентов игроманов, которые пришли на программу реабилитации, попадали к нам через визитки, распространявшиеся в игровых залах и казино. Это важный психологический момент: ведь именно находясь там, проиграв, человек осознает, что так дальше нельзя.

Производители игр призвали специалистов пересмотреть решение ВОЗ.