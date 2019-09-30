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вторник, 01 октября 2019 06:15

"Хотят вывозить ребенка с оккупированной территории, чтобы он отдыхал"

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— Я родила ребенка и не успела вклеить фотографию в украинский паспорт. А знакомые говорят, что теперь документы недействительны и меня в Украину не пустят, — говорит 26-летняя Оксана Перегуда из оккупированного Армянска. С проблемой оформления документов сталкиваются все родители детей, родившихся в оккупированном Крыму.

Оксана Перегуда родила дочь в середине августа 2018 года. Говорит, что ехать делать паспорт на последнем месяце беременности не хотела.

- Как я беременная в те очереди поеду? А потом времени на оформление документов не было, — объясняет Перегуда. — В середине августа произошли химические выбросы на "Титане" (химические выбросы на заводе "Крымский титан" 24 августа 2018-го. — ГПУ), и мы поехали к подруге в Судак. Прошел год и я боюсь, что мне документ не выдадут.

В 2015-ом для жителей оккупированных территорий приняли упрощенную процедуру выдачи свидетельства о рождении ребенка.

— Чтобы признать факт рождения, один из родителей или оба должны обратиться в суд с заявлением, — говорит 35-летняя Анна Рассамахна, юрист Украинского Хельсинского союза. — К ней надо прикрепить медицинскую справку о рождении или, в случае ее отсутствия, свидетельство, которое выдали оккупанты. Неплохо было бы иметь распечатанные посты из социальных сетей, медицинскую карту матери и ребенка.

Жители оккупированного Крыма могут сделать это в любом суде Украины.

— В случае Перегуды - у нее просроченный паспорт гражданина Украины, что затрудняет оформление детских документов, - объясняет юрист. — Из-за этого ей придется обращаться в любой отдел Государственной миграционной службы для того, чтобы оформить IД-карту (паспорт гражданина Украины нового образца. — ГПУ).

Перечень документов, необходимых для этого, можно посмотреть на сайте ведомства.

— Те, кто получал паспорт гражданина Украины на неподконтрольных территориях сегодня, могут получить новый паспорт только после установления их личности органами миграционной службы. Забирая паспорт старого образца в форме книжки, жителям оккупированного полуострова выдают временную справку. Эта справка позволяет гражданам вернуться на неподконтрольную территорию и потом приехать за готовым паспортом.

Если человек не имеет загранпаспорта, процедура может затянуться из-за идентификации личности. Ее проводят из-за того, что большинство баз данных остались на оккупированной территории, — говорит Рассамахина. — Упростить эту процедуру можно, если есть водительские права образца от 2009 года, поскольку данные этого документа есть в электронных базах данных.

В этих действиях нет признаков дискриминации.

— Документы, не внесенные в электронные украинские реестры, могут подтверждаться только архивами, которые хранятся на оккупированных территориях и контролируются оккупантами, — объясняет.

— Нашему сыну через месяц исполнится 16. Надо делать паспорта. Нам выезжать в Херсон всей семьей или можно, чтобы поехала только жена? — спрашивают 37-летний Александр и 35-летняя Любовь Кириленко из Керчи.

Их родственники живут на материковой части Украины. Родители Александра в Винницкой области, а родители Любови — на Закарпатье. Пара познакомилась во время учебы в Киеве. После свадьбы молодоженам подарили квартиру в оккупированной Керчи. Говорят, что хотят вывозить ребенка с оккупированной территории, чтобы он отдыхал от пропаганды.

До 2015-го для того, чтобы оформить заграничный паспорт, один из родителей должен был дать разрешение на его получение.

- Это положение отменили, потому что оно создавало трудности. Чтобы оформить этот документ, один из родителей должен взять с собой легитимное свидетельство о рождении и обратиться в миграционную службу в обычном порядке, — объясняет Анна Рассамахина.

В материковую Украину пускают без документов

Крымчан, которые потеряли украинские документы, пропускают на территорию материковой Украины. Берут у них письменное обязательство возвращаться домой, уже имея их на руках.

- Если старый паспорт потерян, то человек должен пройти процедуру идентификации — говорит Анна Рассамахина. — Это сложная процедура, потому что архивные карты у оккупанта, и после деоккупации к ним не будет доверия. Если гражданин имеет на руках заграничный паспорт образца после 2006 года или водительское удостоверение, выданное после 2009-го, процедура будет проще, потому что личность есть в базе данных. На все остальные документы обращают внимание, но они не являются доказательством того, кто этот человек и откуда.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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