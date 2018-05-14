Хотят усилить ответственность за неуплату алиментов

Государственная исполнительная служба имеет 207 тыс. осуществлений о принудительном взыскании алиментов на детей с плательщиков, которые не перечисляют средства больше полугода. Из них 86 тыс. дел касаются родителей, которые не платят деньги больше года.

Нардепы Ирина Луценко и Андрей Иванчук подготовили законодательные инициативы, которые усилят ответственность за неуплату алиментов. Неплательщикам могут выписывать штрафы, запретить оформлять права на недвижимость, их не будут допускать на руководящие должности.

— С должниками по алиментам нужно вести себя жестче. Нужно менять систему, чтобы она эффективно побуждала людей отдавать долг, — говорит юрист Антон Зубков, 42 года. — Женщины часто спрашивают, как заставить отца ребенка платить алименты? Деньги им нужны для содержания детей. Если бы за уклонение от неуплаты алиментов грозила уголовная ответственность, такого количества неплательщиков в стране не было бы.

Закон об усилении ответственности за неуплату алиментов действует с февраля. Должникам запрещают выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием.