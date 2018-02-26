Хакеры атаковали компьютеры в 30 странах

25 февраля в Киеве задержали 33-летнего Геннадия Капканов. Его подозревают в организации международной хакерской сети "Эйвеленч". Группировка семь лет ежедневно атаковала около тысячи компьютеров в 30 странах. Для этого создавали специальный шпионский вирус. Нанесли ущерб на сотни миллионов евро.

Геннадий Капканов был в международном розыске. Его задерживали 30 ноября в позапрошлом году в Полтаве. Во время спецоперации он стрелял в милиционеров. Однако судья Октябрьского райсуда города Лариса Кулешова отклонила ходатайство прокурора об аресте. Хакер вышел на свободу и убежал.

- Капканов - гражданин Украины. За такие преступления украинцев нельзя передавать другим странам, по закону, - заявили тогда в суде.

Геннадию Капканову 26 февраля в Полтаве начали повторно избирать меру пресечения. На вечер решение еще не принято.