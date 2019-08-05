Государство должно возместить Портнову семь миллионов гривен

Бывшему заместителю главы Администрации президента Януковича 45-летнему Андрею Портнову государство должно заплатить 7 млн грн. Такое решение 2 августа принял Печерский райсуд Киева. Удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства.

Портнов судился с Министерством юстиции и Госказначейством за якобы причиненный ущерб его репутации. Адвокат Елена Исаевская заявила, что правительство Канады применило санкции против Портнова на основании письма Генпрокуратуры от марта 2014 года. Написали о его причастности к нарушениям закона. А он, говорит Портнов, не был подозреваемым ни в одном производстве. Хотя Исаевская говорит - был, но недолго.

Решение в пользу Портнова принял судья Сергей Вовк. ГПУ и Минюст дважды заявляли об его отводе из-за возможной предвзятости. Кроме того, против судьи возбуждено уголовное дело - его подозревают в принятии заведомо неправосудного решения из корыстных побуждений.

- Решение политическое. Его вынесли сейчас, когда Порошенко потерял власть и влияние на суды, - говорит адвокат 39-летний Роман Маселко.

- 7 миллионов - очень большое возмещение. Даже при потере жизни, здоровья, инвалидности суды принимали решение о 200-250 тысячах гривен, до миллиона.

Большая часть украинцев к Портнову относятся негативно, считают одиозным. Однако за пять лет правоохранители ничего не нашли, чтобы привлечь к ответственности. Это известная в политике практика - высокие руководители не оставляют следов. То есть действуют через помощников, дают устные указания. Все знали, что архитектором судебной системы, которая позволяла влиять на судей, является Портнов. Но юридических доказательств не было.

Сейчас есть большой запрос на судебную реформу. Зеленский обещал, что будет использовать наработки общественности. Представители его партии тоже считают судебную реформу ключевой. Руслан Рябошапка (заместитель руководителя Офиса президента, вероятный кандидат на должность генпрокурора. - ГПУ) говорил, что первыми шагами будет перезагрузка Высшей квалификационной комиссии, Высшего совета юстиции. Это необходимо для начала новой реформы. Ожидания есть, обещания есть, разработанный механизм есть, законопроект уже есть. Новая властная команда имеет все возможности.