Госкино возглавила бывшая директор кинотеатра

Кабинет министров назначил на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино 39-летнюю Марину Кудерчук, которая работала заместителем руководителя Запорожской облгосадминистрации. В прошлом году была директором киноконцертного зала им. Александра Довженко в Запорожье.

— Не знаю этого человека, — говорит продюсер Игорь Савиченко, 45 лет. — Почитал ее биографию — налоговая инспекция, работа в администрации. Окончила частный вуз в Бердянске. Мы понимаем, как такое образование получается. Кино — очень сложный механизм. Для развития отрасли нужно иметь опыт, разбираться в направлениях, мировых трендах, свободно общаться на английском, путешествовать по миру и представлять Украину. Предыдущий руководитель Госкино Филипп Ильенко с этим справлялся хорошо.

За время каденции Ильенко создали 173 фильма. Кассовые сборы украинских картин выросли с 17 млн грн в 2014-м до 198 млн грн за 2018 год. Покинул пост в августе прошлого года.

- Оценить и обсудить назначение сможем после первых шагов новой главы в должности, - говорит кинокритик Ярослав Подгора-Гвяздовский, 46 лет. — Все будет зависеть от того, кого возьмет себе в советники и какую политику в отношении кино будет вести. Госкино подчиняется Кабмину. О влиянии Министерства культуры на ход конкурса на должность главы — известно. Ситуация говорит об абсолютной его нелегитимности. Возможно, это сделали намеренно, чтобы назначать своих людей и по-новому руководить.

Госкино имеет 750 млн грн, которые в этом году распределит между проектами.