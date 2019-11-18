Главу "Укрэксимбанка" задержала Служба безопасности

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1611
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1098
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10845
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 990
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1089
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5661
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1053
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 297
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 05:30

Главу "Укрэксимбанка" задержала Служба безопасности

  Комментировать

16 ноября Служба безопасности Украины задержала председателя правления государственного "Укрэксимбанка" Александр Гриценко. Его подозревают в легализации доходов, которые незаконно получили чиновники времен Януковича. Поместили в изолятор временного содержания.

В момент задержания гулял с ребенком, его отдали консьержке. Родственники восприняли задержание как похищение, обратились в правоохранительные органы.

— Александра насильно посадили в микроавтобус, — говорит адвокат Денис Галанский. — Задержание произошло без решения суда. Так можно задерживать только лицо, которое поймали за совершением преступления или сразу после этого. Это незаконно.

Задержать Гриценко поручила Генеральная прокуратура, заявили в Службе безопасности Украины. Подозревают по трем статьям Уголовного кодекса — создание преступной организации, присвоение имущества, злоупотребление служебным положением и легализация преступно полученных доходов. А именно в "отмывании" незаконных доходов чиновников времен Виктора Януковича.

Гриценко возглавил правление государственного "Укрэксимбанка" в 2014 году. 100% акций финучреждения принадлежат Кабинету министров.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Главу "Укрэксимбанка" задержала Служба безопасности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 20754
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 16578
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 12798
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 11889
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020
Комментатор поиздевался над сборной РФ после разгрома в отборе Евро-2020 Просмотров: 8955
Украина
Снайперы боевиков убили двух воинов
Снайперы боевиков убили двух воинов
"У молодежи и пенсионеров боевики могут забирать еду"
"У молодежи и пенсионеров боевики могут забирать еду"
Военным бесплатно протезируют зубы
Военным бесплатно протезируют зубы
Двум городам свет подают почасово
Двум городам свет подают почасово
Тело украинского бойца отдали без органов
Тело украинского бойца отдали без органов Просмотров: 27
Больше всего комментируют
8
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
2
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 1033
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua