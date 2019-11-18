Главу "Укрэксимбанка" задержала Служба безопасности

16 ноября Служба безопасности Украины задержала председателя правления государственного "Укрэксимбанка" Александр Гриценко. Его подозревают в легализации доходов, которые незаконно получили чиновники времен Януковича. Поместили в изолятор временного содержания.

В момент задержания гулял с ребенком, его отдали консьержке. Родственники восприняли задержание как похищение, обратились в правоохранительные органы.

— Александра насильно посадили в микроавтобус, — говорит адвокат Денис Галанский. — Задержание произошло без решения суда. Так можно задерживать только лицо, которое поймали за совершением преступления или сразу после этого. Это незаконно.

Задержать Гриценко поручила Генеральная прокуратура, заявили в Службе безопасности Украины. Подозревают по трем статьям Уголовного кодекса — создание преступной организации, присвоение имущества, злоупотребление служебным положением и легализация преступно полученных доходов. А именно в "отмывании" незаконных доходов чиновников времен Виктора Януковича.

Гриценко возглавил правление государственного "Укрэксимбанка" в 2014 году. 100% акций финучреждения принадлежат Кабинету министров.