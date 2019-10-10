Германия выдает визы владельцам паспортов РФ

Германия выдает визы в новые российские паспорта жителям оккупированного Донбасса. Власть не делает различий между обычными паспортами и выданными жителям неподконтрольного региона.

С апреля Германия выдала почти 100 тыс. виз владельцам российских паспортов. Неизвестно, какая часть приходится на жителей захваченных территорий РФ.

— Правительство Германии не делает различий между обычными российскими паспортами и теми, которые выдаются жителям оккупированных территорий, — говорит Рената Альт, 54 года, депутат немецкой Свободной демократической партии.

В немецком министерстве иностранных дел слова депутата отрицают. Но не объясняют, проверяли ли этот факт.

Выдача виз по российским паспортам — признак того, что в Европе нет механизма верификации таких документов.

— Существенного влияния на отношения между Германией и Россией это иметь не будет. Ситуация может сказаться только на восприятии немецкой стороны как посредника в российско-украинских отношениях, — говорит политолог Олег Саакян, 24 года.

Запретить выдачу европейских виз через миграционные службы Ростовской области, где выдавали жителям ЛНР и ДНР российские документы, нельзя.

— Если Германия прекратит выдачу виз владельцам российских паспортов из ОРДЛО в тех паспортных столах, где они выдавались, правительство РФ может это трактовать как дискриминацию россиян по территориальному признаку, — добавляет Саакян.

РФ начала выдавать свои документы жителям оккупированного Донбасса в мае 2019 года. Ежедневно получают по 300 заявок.