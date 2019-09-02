Флоту передали новый корабль

Военно-Морским Силам Украины передали аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко". Приказ подписал в последний рабочий день министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Судно построили в 1987 году на сингапурской верфи "Кепл Фелс". Сначала называлось "Светломор-4". После распада СССР вошло в состав Черноморского морского пароходства. В 2012-м корабль перешел в Морскую аварийно-спасательную службу и изменил название на "Александр Охрименко".

Министерство инфраструктуры в этом году передало военным морякам катер связи, плавучую судоремонтную мастерскую и водоналивную несамоходную баржу.