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вторник, 24 сентября 2019 05:40

Флот списал четыре корабля

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Из состава Военно-морских сил Украины списали четыре судна. На металлолом пойдут два пожарных катера "Борщев" и "Евпатория", малый морской танкер "Фастов" и рейдовый катер "РК-1942".

Пожарные катера имеют возраст 66 лет, танкер — 40. "РК-1942" имеет 35 лет. До 2014-го все суда служили в Крыму, пока их не захватили российские военные во время аннексии полуострова. В мае 2014 года технику вернули. Судна попытались отремонтировать.

— Списанные плавсредства из-за низкого технического состояния были непригодны для эксплуатации, — говорит военный эксперт Тарас Чмут, 27 лет. — Ремонт не только стоил бы десятки миллионов гривен, но и затянулся на несколько лет. Только представьте, сколько всего нужно сделать на судне, которому 65 лет, последние 20 из которых его не ремонтировали и не обслуживали.

Также готовят под продажу ракетный крейсер "Украина". Он с 1990-го стоит пришвартованный к стенке Николаевского судостроительного завода. Готов на 95%, но достройку в Минобороны признали нецелесообразной - из-за устаревшего вооружения.

— У Украины нет потребности в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи, — говорит генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус, 43 года. — Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил.

В этом году в бюджет закладывают деньги на корвет "Владимир Великий". Его корпус готов на 80%, а корабль в целом — на 32%. Сдать его планируют в 2023-ем.

Автор: Руслан ГРИШКО
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