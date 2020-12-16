Фильм "Крашенный птенец" поразил жестокостью

10-летний еврейский парень бродит по прифронтовой зоне во время Второй мировой где-то в Восточной Европе. Он - главный герой исторической драмы "Крашенный птенец" совместного производства Чехии, Словакии и Украины.

Родители отправляют сына в деревню, чтобы спрятать от нацистов. Его тетя умирает и парень отправляется на поиски родителей. Встречает разных людей. Одни поддерживают, другие — ненавидят. Партизаны сдают немцам, по сюжету.

Чешский режиссер 60-летний Вацлав Марул работал над лентой 11 лет. Диалоги писал с использованием подобных во всех славянских языках слов, чтобы не отождествлять ни с одной нацией. Снимал на черно-белую пленку. В частности, в селе Сваловичи на Волыни.

Главную роль исполнил 11-летний Петр Котлар. В первые недели на съемочной площадке дежурил психолог.

Премьера состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале. Первый показ покинули 75 зрителей. Один упал на ступеньках, убегая из зала. Другая - ударила незнакомца в соседнем кресле.

— Картина прогремела на весь мир жестокостью в раскрытии темы войны, — говорит кинокритик Андрей Алферов, 43 года. — Это экранизация романа польского писателя Ежи Косинского. Плейбой и гуляка, он эмигрировал в США и там в 1965-м написал сочинение о скитаниях еврейского ребенка в аду войны. Выдал все за автобиографию. Впоследствии выяснилось, что придумал. Самого Косинского во время Второй мировой приютила польская католическая семья. Писателя травили, пока не покончил с собой.

Кино уникально тем, что не называет страны, через которые идет герой. Попадает из одной в другую сломанным страшными событиями человеком. В кадре нет боевых действий. Война проявляется в мирных жителях. Пробуждает во вроде бы честных и добрых прихожанах самое неприятное.

Фильм вышел в прокат 10 декабря.