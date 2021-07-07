Фермеры выбрасывают урожай черешни

Фермеры Запорожской области выбрасывают большую часть урожая мелитопольских черешен. Плодовые деревья дали хороший урожай, но спроса на ягоды нет, объясняют.

- Рынки перенасыщены, а покупательная способность украинцев низкая, - говорит председатель Запорожской областной организации "Аграрный союз Украины" Анатолий Тиховод, 50 лет. - Деревья надо спасать, освобождать от чрезмерного урожая. Чтобы был урожай в следующем году.

Начали обвинять, что лучше бы продавали черешни по 10-20 гривен и их бы раскупили. Но на рынках нет ни одного фермера, только коммерсанты. Если бы мы имели доступ к торговым сетям, то цены для конечных потребителей были бы меньше.

Аграрии готовы отдать избыточный урожай на благотворительность.

- Мы и раньше так делали. Но для передачи продуктов в государственные учреждения нужно оформлять много бумаг, - говорит Анатолий Николаевич. - Готов бесплатно доставить черешню в любой детский дом Украина. Только буду просить неравнодушных помочь ее собрать. Все необходимое для работы хозяйство подготовило.

В магазинах и на базарах за килограмм мелитопольской черешни просят 50-90 грн.

- Продаю по 75 гривен за кило, - говорит 53-летняя Оксана Павловна. Торгует ягодами в Черкассах. - По килограмму и больше редко берут. Просят несколько горсточек. Бывает жаловались, что в городе дешевле. Я подстраиваю цену под конкурентов. Если понижу - не буду иметь прибыли.

Мелитопольская черешня является официальным брендом Украины. Деревья растут в плодородной черноземе под слоем песка. Вкусовые свойства формируются без полива и удобрений.