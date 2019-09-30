Федору Глущуку остановили сердце на 1,5 часа

Хирурги Ковельской больницы на Волыни сделали операцию на открытом сердце 65-летнему Федору Глущуку из села Гута Ратнивского района. Процедуру такой сложности впервые выполнили в районе - пока только в Киеве и нескольких областных центрах.

- Должны были везти меня в Луцк. Но сказали, что в Ковеле тоже могут сделать. Мы согласились, потому что сюда ближе, - вспоминает Федор Глущук. - Перед операцией переживали с женой. Слава Богу, все обошлось. Сестры в реанимации были хорошие, не отходили.

Сердце мужчины остановили. В течение 1,5 ч. кровь перекачивал аппарат искусственного кровообращения. В это время врачи заменили в сердце аортальный клапан, часть аорты и сделали шунтирование в обход пораженного участка сердца. Взяли сосуд из ноги и сделали так называемое обходное кровообращение. Затем сердце запустили. Мужчина выздоравливает, уже ходит.

- Мы пионеры, - говорит Елена Деркач из Ковельского городского территориального объединения. - Выполнили три вида сложных операций. На уровне районов такого еще никто не делал. Правда, нашим кардиохирургам помогали коллеги из Тернополя и Львова.

В больнице еще трое пациентов готовятся к подобным вмешательствам. До конца года здесь планируют провести 50 операций на открытом сердце.