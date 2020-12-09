Фабрика выпускала игрушки с логотипом русской армии

Новогодние украшения с логотипом русской армии изготавливали на фабрике елочных игрушек в поселке Клавдиево-Тарасово Бородянского района на Киевщине.

— 4 декабря во время экскурсии на фабрике зашли в цех, где разрисовывали шарики, — рассказывает экскурсовод Сергей Савченко, 29 лет. - Одна мастерица пыталась быстро завесить свое рабочее место каким-то тряпьем. Вторая была в наушниках и не успела спрятать расписные украшения. Мы увидели на них логотипы армии России.

Фабрика сотрудничала с РФ еще до начала войны на Донбассе и аннексии Крыма.

- Исторически так сложилось, что Россия была одним из рынков сбыта, — говорит исполняющий обязанности председателя правления Павел Гусаков. - Из-за короткой сезонности бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Экономический кризис и введение карантина привели к сокращению экскурсионного потока. Встал вопрос о нашем дальнейшем существовании. Поэтому развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени и заказы российской стороны проходили мимо моего внимания. Сотрудникам не говорили, чтобы не брали эти заказы. Они и работали. Но сейчас весь тираж шариков ликвидировали.

— Это недопустимый позор в Украине, которая воюет с российской армией, — говорит историк Владимир Вятрович, 43 года. - Людям не хватает информации относительно войны. У них возникает желание не видеть бедствия, что естественно. Однако такие реакции и приводят к изготовлению подобных украшений. Чтобы этого избежать, надо информировать людей о войне.