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четверг, 11 марта 2021 05:10

Ежедневно должны вакцинировать 100 тысяч человек

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- Не устраивают темпы вакцинации. Ставил задачу выйти на другие показатели, - говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 45 лет.

С 24 февраля по 10 марта в Украине от коронавируса вакцинировали 23480 человек. Индийскую вакцину "Ковишелд" мобильные бригады вводят медикам, которые лечат больных ковид, военным на фронте, персоналу и жителям заведений для пожилых людей.

- Должны были уже вакцинировать 10 тысяч человек в сутки и увеличивать количество. А вместо этого вакцинируем чуть больше трех тысяч, - добавляет Степанов. - Решил вмешаться в ситуацию. Провел совещание с председателями областных администраций, руководством Офиса президента, директорами департаментов здравоохранения, которые координируют вакцинацию в городах.

До конца года хотят вакцинировать почти 30 млн граждан.

- Для этого нужно выйти на уровень вакцинации в 100 тысяч человек ежедневно, - говорит председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комиссаренко, 77 лет. - В противном случае будем иметь плохие последствия. Потому что вирус постоянно мутирует. Распространяются менее чувствительные к существующим препаратам штаммы.

9 марта Министерство здравоохранения одобрило для использования китайскую вакцину "Синовак". Первые 700 тыс. доз в Украине должна доставить фармацевтическая компания "Лекхим" до 15 марта. До конца мая поступит вторая партия - 1,2 млн доз. Стоимость одной вакцины - 504 грн. Ее эффективность 83,5%, заявляет производитель.

Ранее Минздрав зарегистрировал американский препарат "Пфайзер" и "Ковишелд", которые производят по лицензии шведско-британской компании "Астразенека". К концу второго квартала должны получить около 4 млн доз индийской вакцины.

Медленная вакцинация вызвана обманом власти, говорит бывший руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита, 51 год:

- Министр здравоохранения постоянно врет. Последний раз это делал с трибуны Верховной Рады, уверяя, что вакцинация начнется вовремя. Плохой менеджмент и неорганизованная работа.

"Ковишелд" не хуже других вакцин, которые можем получить.

- Все разрешенные препараты - одинаково эффективны для предупреждения тяжелого течения болезни, - продолжает Курпита. - Что касается легкого течения, то ситуация с коронавирусом динамично меняется. Поэтому неясно, какая из вакцин будет эффективнее.

Завоз новых препаратов не облегчит людям доступ к вакцинации.

- Все упирается в организацию работы. Бригады по вакцинации будут те же. Они не будут ездить с несколькими ящиками разных препаратов, - говорит Владимир Иванович. - Все страны делят на регионы: в определенных одну вакцину используют, в других - другую. Это позволяет избежать технических ошибок при вакцинации.

Из-за медленной вакцинации можем потерять безвизовый режим со странами Евросоюза, добавляет эксперт:

- Вероятно проживем еще несколько лет с периодическими усилениями и ослаблениями ограничительных мероприятий. Сколько будет длиться карантин, зависит от того, насколько быстро население мотивируют вакцинироваться.

Записаться на бесплатную вакцинацию можно позвонив на горячую линию Министерства здравоохранения, в мобильном приложении "Дія" или через одноименный сайт.

По состоянию на 9 марта в очередь стали почти 190 тыс. человек.

Мутировавший вирус поражает почки и печень

В Украине увеличивается количество инфицированных. За первую неделю марта обнаружили на 10 тыс. больше больных, чем за последние семь дней февраля.

Началась третья волна пандемии, говорят в Министерстве здравоохранения.

- Установлена британская мутация ковида (новый штамм вируса обнаружили в Ивано-Франковской области специалисты института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Льва Громашевского. - ГПУ), - говорит главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, 40 лет. - Ученые исследуют, есть ли в стране южноафриканская разновидность болезни. Мутировавшие штаммы имеют короткий инкубационный период - один-три дня, в три раза заразнее, отмечаются высокой смертностью. Поражают почки, печень, центральную нервную систему.

Утром 10 марта в красной зоне находились Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области. Остальные - в оранжевой или желтой зонах.

- Заполненность больниц свыше нормы, - говорит мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, 41 год. - Возможности города практически исчерпаны. Просим областную администрацию выделить для больных еще один этаж кардиоцентра.

Увеличивается количество пациентов на Закарпатье.

- Ежедневно умирают 12 человек. Увеличилось количество инфицированных среди детей, - говорит главный врач областной инфекционной больницы Михаил Поляк. - Много больных 35-40 лет.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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