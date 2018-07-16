Евгения Панова приговорили к восьми годам тюрьмы

В оккупированном Крыму 41-летнего Евгения Панова приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Так называемый Верховный суд в Симферополе вынес приговор 13 июля. Мужчину обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

Евгений Панов родился в Энергодаре Запорожской области. До войны работал водителем на Запорожской атомной станции. Весной 2014-го пошел добровольцем на фронт. Служил в 37-ом отдельном мотопехотном батальоне под позывным "Юджин".

Панов исчез 7 августа 2016 года. Через три дня его родные увидели кадры российского телевидения, на которых мужчину с окровавленным лицом ведут под конвоем. Спецслужбы РФ заявили, что он командовал разведывательной группой, которая якобы прибыла в Крым устроить диверсии.

Родственники арестованного эту версию опровергают. Считают, россияне похитили Евгения в Запорожской области.

Панова истязали, оказывали психологическое давление, говорят в Крымской правозащитной группе.

— Евгений остался верен себе, своим принципам и Украине, — говорит правозащитник 31-летняя Ольга Скрипник. — Никого не предал, не пошел на соглашение со следствием. Почти два года провел в следственном изоляторе Симферополя.

Вместе с Пановым задержали украинца Андрея Затхея. 16 февраля 2018-го приговорили в Крыму к 6,5 года строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей — более 105 тыс. грн. Захтея обвинили в незаконном получении российского паспорта, приобретении оружия и взрывчатки, а также подготовке диверсии.