Евгения Панова приговорили к восьми годам тюрьмы

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 567
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1170
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1332
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 792
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 963
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3726
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 738
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8622
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1593
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 639
Фото
Все фото
7
2
4
4
14
Мужчина рассказал, как россияне истязали сына. Вернулся в Крым и исчез
Мужчина рассказал, как россияне истязали сына. Вернулся в Крым и исчез
&quot;Говорил, что после Иловайска, плена и ранений ничего не боится&quot;
"Говорил, что после Иловайска, плена и ранений ничего не боится"
В мае погибли девять бойцов
В мае погибли девять бойцов
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
&quot;От страха окостенели. А это монашка выехала прогуляться&quot;
"От страха окостенели. А это монашка выехала прогуляться"
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 1161
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3222
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24733
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1377
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 279
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 00:00

Евгения Панова приговорили к восьми годам тюрьмы

  Комментировать
 

В оккупированном Крыму 41-летнего Евгения Панова приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Так называемый Верховный суд в Симферополе вынес приговор 13 июля. Мужчину обвинили в подготовке диверсий на полуострове.

Евгений Панов родился в Энергодаре Запорожской области. До войны работал водителем на Запорожской атомной станции. Весной 2014-го пошел добровольцем на фронт. Служил в 37-ом отдельном мотопехотном батальоне под позывным "Юджин".

Панов исчез 7 августа 2016 года. Через три дня его родные увидели кадры российского телевидения, на которых мужчину с окровавленным лицом ведут под конвоем. Спецслужбы РФ заявили, что он командовал разведывательной группой, которая якобы прибыла в Крым устроить диверсии.

Родственники арестованного эту версию опровергают. Считают, россияне похитили Евгения в Запорожской области.

Панова истязали, оказывали психологическое давление, говорят в Крымской правозащитной группе.

— Евгений остался верен себе, своим принципам и Украине, — говорит правозащитник 31-летняя Ольга Скрипник. — Никого не предал, не пошел на соглашение со следствием. Почти два года провел в следственном изоляторе Симферополя.

Вместе с Пановым задержали украинца Андрея Затхея. 16 февраля 2018-го приговорили в Крыму к 6,5 года строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей — более 105 тыс. грн. Захтея обвинили в незаконном получении российского паспорта, приобретении оружия и взрывчатки, а также подготовке диверсии.

Автор: Юлия ПАСИЧНЫК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евгения Панова приговорили к восьми годам тюрьмы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 194921
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 148982
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 88084
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 71740
Самая дорогая модель plus-size показала ягодицы в бикини
Самая дорогая модель plus-size показала ягодицы в бикини
12
 Просмотров: 45520
Больше всего комментируют
34
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
13
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
3
Путин заставляет Трампа ждать
Голосов: 1485
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua