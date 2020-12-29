Ермак нашел общий язык с олигархами

Президент 42-летний Владимир Зеленский 11 февраля назначил 49-летнего Андрея Ермака руководителем своего Офиса. Уволил с этой должности Андрея Богдана, 44 года.

Ермак был помощником нардепа-"регионала" Эльбруса Тадеева. Рассказывал, что познакомился с Зеленским 10 лет тому назад, когда тот работал генеральным продюсером телеканала "Интер" (владельцы олигарх Дмитрий Фирташ и нардеп от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Сергей Левочкин. - ГПУ). Предоставлял юридические услуги телеканалу.

Руководитель президентского офиса имеет 20 советников, глава государства — четырех. Зарплата руководителя ОП за ноябрь составила 45 тыс. грн, президента - 28 тыс.

- Ермак по психотипу - деловой решала,-говорит бывший командир роты батальона "Айдар" 47-летний Евгений Дикий.

- Считает, что может выступать переговорщиком в отношениях с Кремлем. Является одним из идеологов "посмотреть в глаза Путину" и "встретиться где-то посередине". Но не понимает, что российско-украинский конфликт имеет более глубокую, мировоззренческую природу.

Ермак сумел выстроить отношения с олигархами. Восстановил кумовскую модель. Банковой полезны его способности - он ведет переговоры в традициях бизнеса 1990-2000-х. Поэтому и продержался в кресле дольше Богдана.

Скандал с "пленками" Лероса (29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат руководителя Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о трудоустройстве людей на государственные должности. Депутат обратился в НАБУ. Руководитель ОП обвинил Лероса во лжи. — ГПУ) не сказался на его положении в вертикали Зеленского. Ермак принадлежит к узкому кругу лиц, которых не сдают, даже если это стоит рейтинга. При том, что нынешняя власть лайкозависимая (лайк — отметка "Нравится" в социальной сети фейсбук. - ГПУ).