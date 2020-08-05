Электронный билет в Киеве появится до конца года

В июле в Киеве должны запустить единый электронный билет на все виды общественного транспорта. Отложили до 1 января 2021-го. Государство должно начать выплачивать компенсации за проезд льготников. Последние годы город покрывал расходы из своего бюджета, говорят в столичной мэрии.

Электронный билет впервые анонсировали осенью прошлого года. Планировали запустить зимой и весной. Каждый раз откладывали.

- Предыдущие переносы были технического характера. Систему должны доработать и расширить для метрополитена (в подземке уже запустили систему электронной оплаты. За проезд можно рассчитываться карточками метро, с помощью мобильного и одноразовых бумажных QR-билетов. — ГПУ). В этот раз все тормозит закон для льготников. Разработать его должно правительство, - говорит эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов, 34 года. — Раньше столица потеряла возможность ввести билет как инвестиционный проект. Корейская государственная компания предлагала поставить нам одну из лучших электронных систем в мире. Она была готова и в случае сбоев было бы с кого спросить. Но мы захотели создать свою.

Цифровой билет — это плюс для транспортной отрасли?

— Это удешевление процесса сбора денег, большое количество данных для оптимизации маршрутов и выпуска транспорта. В Европе многие города создают специальную электронную проездную карту. Ее стоимость значительно дешевле, чем разовая поездка. Власть получает возможность управлять городской мобильностью, побуждает людей пользоваться общественным транспортом, а не авто. Это страховка от непрозрачной наличности.

Как контролировать поток денег в частных маршрутках?

— Как только город запускает систему электронного билета, частные операторы должны к ней присоединиться. Это прописано в договорах. В реальности этого не произойдет. Потому что для этого стоит инвестировать почти 2 тысячи евро за каждое транспортное средство. Также будет отчисляться 5 процентов за каждый платеж.

Не урегулирован вопрос, каким образом будут поступать деньги перевозчику, непонятная система налогообложения. Стоит изменить модель сотрудничества с частными компаниями. Следует платить им за километр пробега. Чтобы водители не собирали средства за проезд.

Останутся ли кондукторы?

- Система в них не нуждается. Возможно, на начальном этапе внедрения будут разъяснять пассажирам правила пользования новым видом оплаты. Со временем их не станет. Однако появится потребность в контроллерах, которые периодически будут следить, все ли валидируют билеты. В Европе этим не очень обеспокоены. Но если поймали — штраф будет большой.

Во сколько Киеву обойдется введение цифрового билета?

— Столица, скорее всего, уже заплатила более миллиарда гривен за предыдущую работу. И заплатит еще столько же, потому что техническая система не работала в полной мере. Когда ее запустят, не будет справляться со всеми нагрузками. Ей будут необходимы новые технические корректировки и дополнительные инвестиции.

Когда билет появится?

— Думаю, до конца года. Отсрочка будет иметь плохие последствия. Это будет означать, что власть недорабатывает, город не развивается.

Параллельно с введением билета в Киеве государственное учреждение "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" разрабатывают свой единый е-билет на все виды транспорта вообще в стране. Там можно будет оплатить проезд и в поезде, и в автобусе. Вероятно, они догонят столицу и запустят свою альтернативу в смартфоне.