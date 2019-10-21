"Джавелины" могут появиться на Донбассе

Вооруженные силы могут использовать американские противотанковые комплексы "Джавелин" на Донбассе.

Украина дважды получала такое оружие. Первая партия прибыла в прошлом году в апреле. Ее предоставили как военную помощь. Использовать на фронте запретили. Позволили держать в резерве на случай полномасштабной агрессии россиян.

Вторую партию ракет и пусковых установок Украина самостоятельно приобрела в августе. На них запрет не распространяется.

— Сможем использовать их по своему усмотрению. И располагать там, где хотим. В частности, и на Донбассе. Я соглашаюсь с заявлениями американцев, что это не изменит военный баланс. Однако сохранит жизни наших воинов, — говорит 49-летний Валерий Чалый, экс-посол Украины в США. - Когда получили первые "Джавелины", количество атак российских оккупационных войск на ключевых направлениях уменьшилось. Боевики боялись садиться в танки.

Ранее комплексы использовали только во время учений на полигоне. Их показали на военном параде 2018 года.