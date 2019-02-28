Двум миллионам пенсионеров выплатят по 2410 гривен

С марта повысят пенсию и выплатят единовременную надбавку 2410 грн. Начнет действовать монетизация субсидий – будут выдавать деньгами на руки.

Пенсию увеличат в среднем на 17% в соответствии с законом об индексации денежных доходов населения.

Его действие прекратили в 2014 году до стабилизации экономической ситуации в стране. С марта возобновят. В дальнейшем повышение будут осуществлять ежегодно в этот же период. Учитывать страховой стаж и зарплату, которую получал человек. Также — уровень средней зарплаты по стране.

Около 2 млн украинцев с минимальными пенсиями получат единовременную доплату 2410 грн. Это невыплаченная индексация за 2015-2016 годы. Государство сможет выплатить ее благодаря полученным средствам от растаможки авто с иностранной регистрацией.

На доплату могут рассчитывать мужчины, которые вышли на пенсию до 2011 года со стажем 25 лет, а после 2011 года — более 35 лет. Для женщин, которые стали пенсионерками до 2011 года, стаж должен быть 20 лет. Если вышли на пенсию после 2011-го — более 30.

— Речь идет о той категорию пенсионеров, которые в результате просчета правительства не получили должной прибавки во время прошлой пенсионной реформы, — объясняет экономист Борис Кушнирук, 52 года. — Тогда больше учитывали размер заработной платы, а не стаж. Получилось, что людям, которые имели высокую зарплату, пенсию существенно увеличили. А тем, у кого большой стаж, но получал мало, добавили буквально по несколько десятков гривен. Для восстановления справедливости решили выдать одноразовую доплату. Деньги отдадут двумя равными частями в марте и апреле, чтобы избежать инфляции. Проблема заключается в другом. Стоит не только компенсировать задолженное, а изменить целую модель начисления пенсий, которая будет учитывать все факторы и действовать на постоянной основе.

С марта субсидию будут выплачивать "на руки". Тем, кто обратился за помощью в прошлом году, выплатят наличными. Потребителям, которые оформили субсидию в этом году, средства будут начислять на банковскую карту. Будут платить за предыдущий календарный месяц. То есть в марте поступят за февраль.

В коммунальных счетах размер субсидии больше указывать не будут. За потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло украинцы будут рассчитываться самостоятельно. Если после оплаты коммуналки останется неиспользованная субсидия, смогут потратить в собственных целях.

— Монетизация субсидии является логическим завершением реформы рынка коммунальных услуг, — говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, 43 года. — Однако перед ней страна должна пройти через несколько этапов. Установить эффективную ценовую модель рынка на природный газ, затем создать мультифункциональные реестры субсидиантов. Определить, кто получает помощь незаконно. Украина не выполнила ни одного из этих условий. У нас монетизация искусственная и продлится всего несколько месяцев. Ее используют в политических целях для предвыборного периода. Логично провести это все в мае после завершения отопительного сезона. Тогда можно отследить, сколько определенное хозяйство потребило услуг, какую сумму заплатило само и какую возместила субсидия. Деньги, которые оно на этом сэкономило, власть вернула бы обратно.

Также в начале весны прогнозируют повышение цен на бензин.

Причиной называют подорожание нефти на мировых рынках. Стоимость будет расти постепенно до 31 грн за литр марки А95. По прогнозам аналитиков, удешевления топлива в ближайшее время ждать не стоит.