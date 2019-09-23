Донецкие пенсионеры не смогут получать две пенсии

Главари террористической организации ДНР будут лишать дончан выплат, если они получают помощь в Украине. Для этого создадут специальные пенсионные комиссии.

Пенсионерам оккупационная администрация выплачивает минимальную пенсию в 4 тыс. руб. — 1526 грн. Боевики будут отслеживать, сколько времени человек проводит на территории Украины и получает там пенсию.

— Главная задача этих органов администрации — определение целесообразности пенсионных выплат, — говорит координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, 47 лет. — Тех граждан, которые живут на свободных территориях, будут лишать выплат от оккупантов.

Часть жителей получают и украинские пенсии. Но их выплачивают только, если они самостоятельно приедут на украинскую территорию и переоформят документы. Также каждые 60 дней должны приезжать в Ощадбанке и подтверждать личность.