Дончан не выпускают из оккупации

- Полгода не получаем украинскую пенсию,- сетует 59-летняя Людмила Глушко из оккупированной Макеевки Донецкой области. - Выплаты на карточку приходят день в день, но снять не можем. Украинских банков нет, местный не выдает. Раньше ездили за пенсией на свободную территорию, сейчас контрольно-пропускные пункты закрыты.

С 16 марта пророссийские боевики закрыли пункты пропуска между Украиной и неподконтрольной ей территорией. Ограничения ввели для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Несколько раз в месяц КПВП открывают.

— Чтобы уехать, боевики требуют паспорт с пропиской на неоккупированной территории и написанное заявление о невозвращении в ДНР до благоприятной эпидемиологической ситуации, — добавляет Людмила. - Прописанных в Донецке не выпускают. Даже за взятку. Пенсионеры едут в Украину через Россию. Это могут лишь те, у кого большая пенсия и есть родственники на неоккупированной территории.

За проезд через Россию водители просят от 2 тыс. грн. Объявления распространяют в социальных сетях "ВКонтакте" и "Телеграмм".

— Если есть большая шахтерская пенсия и родственники в Украине, то можно ехать, — говорит 65-летний Александр Синченко из оккупированного Харцызска Донецкой области. - Для этого надо иметь загранпаспорт. Если нет, можно добираться через Беларусь, это дороже. Мне ежемесячно начисляют по 12 тысяч гривен. Раз в несколько месяцев уезжаю.

Александр Синченко отправляется в Россию, оттуда - в Харьков. Это обходится в 3 тыс. грн.

- Еще 300 гривен даю на лапу полицейским, чтобы не устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" и не сидеть две недели на самоизоляции, — говорит.

Кое-кто еще до карантина отдал пенсионные карточки родственникам на подконтрольную Украине территорию.

— Я отдала дочке в Мариуполь еще перед Новым годом, — говорит пенсионерка 71-летняя Татьяна Александровна из Донецка. - Ежемесячно получаю СМС, что пенсия упала. Дочка ее снимает.

На сайте объявлений OLX местные предлагают услуги вывода средств с пенсионных карт. За это просят 1% от суммы.

Пенсионеры, которые не могут поехать за своими выплатами в Украину — устраиваются на работу.

— Несколько месяцев сидела без украинской пенсии. Было очень тяжело, так как покупаю дорогие лекарства, — говорит 59-летняя Ольга Малышева из Донецка. - В ДНР получаю только 2300 гривен пенсии. Их не хватало ни на что. Устроилась воспитателем в садик. За это дают еще почти 4 тысячи. Мне повезло, потому что взяли. Имею педагогическое образование и опыт работы в учебных заведениях. На возраст не смотрели, специалистов не хватает.

Пенсии, которую дают боевики, не хватает на питание.

- Никто из пенсионеров давно не покупает мясо, рыбу или фрукты, — продолжает Ольга Малышева. - Максимум - куриную печень или самые дешевые консервы. Овощи выращивают на огородах.

Жители оккупированной Луганщины имеют возможность снять пенсию. Единственный контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" периодически работает.

— За украинской пенсией езжу к брату в Лисичанск, — рассказывает 58-летний Василий Якубовский из Луганска. - Это 2,5 часа от КПП. Перед этим загружаю на смартфон приложение "Дій вдома" для самоизоляции. Она действует две недели. На украинском блок-посте активирую приложение, показываю военным.

Последний раз ездил на неоккупированную территорию в июле.

— Жил у брата месяц, — продолжает. - Потом вернулся домой. В следующий раз поеду аж перед Новым годом.