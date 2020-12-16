Должников за коммуналку хотят приравнять к алиментщикам

В Верховную Раду внесли законопроект, приравнивающий должников за коммуналку к неплательщикам алиментов. Предлагают запретить выезжать за границу, ограничить право управлять транспортными средствами, пользоваться оружием.

На 1 октября население задолжало за коммунальные услуги 28,2 млрд грн, по данным Госстата. Это без учета долгов за газ и электроэнергию.

— Нужны новые правила работы с должниками. Например, 1700 гривен не считать долгом. Если сумма больше, применить штрафы, пеню. А превышает 50 тысяч — долг перепродается коллекторам, — говорит экономист 56-летний Александр Охрименко. - Когда Польша шла в Евросоюз, должна была увеличить тарифы. Начали расти долги. Сначала предлагали реструктуризацию, призвали оплатить. Затем ввели ограничения. Не платите — долг передается коллектору. Тот его взымает. Это работает.

— Чаще всего суды отказывают компаниям в возврате задолженности, потому что не могут обосновать размер долга, — говорит адвокат Ростислав Кравец, 47 лет. - Если примут законопроект, это значительно упростит им задачу.

Должников становится больше, потому что государство не делает ничего для предпринимательства, не обосновывает тарифы. Вводит плату за доставку электроэнергии и газа под прикрытием международных стандартов. Выборочно перенимаем иностранный опыт. В Польше средняя зарплата выше, а тарифы - ниже.