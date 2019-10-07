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вторник, 08 октября 2019 06:55

Документы о расторжении брака высылают в электронном виде

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- Чтобы оформить свои отношения в ЗАГСе по украинскому законодательству, нужно выехать. В основном люди едут в Волноваху, Бахмут, Курахово и в Мариуполь, - говорит 24-летний Иван Шевченко из оккупированного Харцызска Донецкой области. Полгода тому назад оформил отношения в программе "брак за 24 часа".

С 3 августа 2017 года эта услуга действует в Мариуполе. Преимущественно ею пользуются пары, проживающие на оккупированной части Донецкой области. Свидетельство о браке выдают в тот же день.

- С девушкой решили, что надо зарегистрировать брак по украинским законам. Потому что хотим иметь ребенка и чтобы у него были документы не ДНР, - продолжает Шевченко. - В интернете нашли информацию, что в Мариуполе делают это за день. Стоит 1510 гривен. Нужно два паспорта, военный билет или приписное. Если человек разведен, надо свидетельство о расторжении брака. Подать документы следует до 11. Затем оплатить квитанцию ​​в банке. Далее регистрируют брак и выдают документы украинского образца. За дорогу на двоих и свидетельство заплатили более 3000 гривен.

Свидетельство о браке по законам так называемой ДНР не действует на территории Украины.

Оккупационная администрация в украинский паспорт на странице "Семейное положение" ставит отметку о том, что был зарегистрирован брак. Вносят информацию о месте оформления, фамилию, имя, отчество мужа или жены, год рождения, реквизиты записи. Такая отметка не будет признана на территории Украины и паспорт будут считать недействительным.

- По неофициальным данным, местная власть так делает, чтоб жители неподконтрольной части Донецкой области оформляли паспорта ДНР, - говорит 31-летний Артем Мальчевский из Донецка. - Чтобы жениться, люди делают местные паспорта. А это пополняет бюджет боевиков. Без свидетельства о браке и штампа в паспорте не получишь свидетельство о рождении ребенка. Не будут выплачивать средства на него. Также невозможно оформить недвижимое имущество на супругов.

На сайте бесплатных объявлений OLX предлагают оформить украинские дубликаты свидетельства о браке, сделать документы о рождении ребенка. За это просят от 500 гривен.

- Мне для оформления документов на квартиру понадобился дубликат свидетельства о браке. Когда началась война, документ куда-то исчез, - вспоминает 34-летняя Татьяна Коваль из Зугреса. - Чтобы не выезжать, пришлось заплатить 500 гривен мужчине, который это оформляет. В цену входит заключение договора на его имя, чтобы получил дубликат свидетельства о браке, его работа и госпошлина за новый документ.

В запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" жители ДНР и ЛНР могут оформить украинские свидетельства о рождении ребенка и расторжения брака. Обещают сделать документы в течение недели.

- Нужно по четыре копии документов - медицинского свидетельства о рождении из роддома или его дубликата, свидетельства о рождении, выданного местным ЗАГСом. Также копии паспортов родителей и свидетельство о браке, но только украинского образца, - говорит 29-летняя Виктория Науменко из Луганска. Три месяца тому назад родила.

Если ребеночек родился не в браке, нужны копии двух первых страниц паспорта матери. Также страницы, где указаны ее семейное положение и прописка.

- Пришлось заплатить почти 2000 гривен. Еще 190 гривен - на оплату судебного сбора, - продолжает Науменко. - Срок выполнения три-пять дней. Зависит от даты сдачи документов.

Посредники также оформляют документы о расторжении брака. Делается это через украинский суд без выезда человека. Если он находится за границей, документы высылают в электронном виде.

- Чужой человек представляет в судебных инстанциях Украины интересы лиц, которые хотят расторгнуть брак по украинским законам. Документы передают лично в руки или высылают в любой город ДНР, - говорит 27-летний Александр Ильчук из Енакиево. - Это стоит до 3100 гривен. Надо иметь копии паспортов супругов, свидетельства о браке, свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка или детей, если они есть. Если нет свидетельств о браке или рождении ребенка или их копий, придется заплатить больше.

Должников алиментов не выпускают в Украину

Более 500 человек не могут выехать с оккупированных территорий с 2018 года. Их так называемое министерство юстиции ДНР внесло в списки должников алиментов.

Средний размер алиментов составляет 840 гривен в месяц. Оккупационные власти также назначают временные выплаты детям, отец которых находится в Украине или России - 697,91 грн.

- Если не платит, можно обратиться в суд, чтобы установить местонахождение отца, - говорит 41-летняя Оксана Маслова из Иловайска. - Моя соседка так сделала. Ее бывшего мужа не выпускают, пока сыну не выплатит почти 5000 гривен за полгода.

Если у должника на оккупированной части Донбасса есть недвижимость, он не работает и не получает доходов, его имущество могут забрать.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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