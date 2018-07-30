Добровольцев могут перевести на контрактную службу

Командующий Объединенных сил 48-летний Сергей Наев предложил добровольцам служить в Вооруженных силах Украины по контракту. Обсудил этот вопрос с главным командующим Украинской добровольческой армии 46-летним Дмитрием Ярошем во время встречи в Краматорске Донецкой области 24 июля.

Наев предложил бойцам УДА проходить военную службу в резерве, в составе боевых военных частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны. Обсудили возможное участие добровольцев в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны.

С начала АТО в Украине сформировались 37 добробатов. Самые известные — "Правый сектор", "Азов", "Донбасс", "Айдар", "Сечь", "Киев-2". За четыре года войны на Донбассе большинство добровольческих батальонов перешли в подчинение Национальной гвардии, Нацполиции, Вооруженных сил. Неподконтрольными остаются добровольческий корпус "Правый сектор", ОУН, Украинская добровольческая армия.

— Переход добровольцев на службу по контракту уничтожит их движение окончательно, — говорит военный эксперт Юрий Касьянов, 50 лет.

— Суть добробатов — в добровольности, а не принуждении. Люди стали на защиту страны, когда почувствовали потребность в этом. Им не стоит идти на контракт, служить по несколько лет в армии. Те, кто раньше перешел в ряды ВСУ или МВД, — уволились.

Контрактная служба приведет к тому, что добровольцев станет существенно меньше на фронте.

Преследование и ликвидация добробатов начались летом 2015 года. Тогда бойцы таких формирований согласовывали разведданные, уточняли задания и координировали совместное ведение боевых действий с ВСУ. В остальном действовали самостоятельно, что не устраивало начальника Генштаба.

Первый инцидент был с добровольцами "Айдара". Их поставили перед фактом: вы вступаете или в ряды ВСУ, или Нацгвардии. Основное количество пошло в Вооруженные силы. После перехода и присвоения номера части и печати происходит переаттестация солдат. Все неугодные и вольнодумные ее не прошли. На их место, уже как в штатном подразделении ВСУ, ставили тех, кого считали нужным.