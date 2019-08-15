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пятница, 16 августа 2019 07:01

"До войны в каждом районе города стояли фуры с дынями и арбузами"

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- Фрукты стали дефицитной пищей. Если раньше могла купить черешню, клубнику, сейчас их практически нет, - говорит 52-летняя Елена Крюкова из Луганска. - Когда-то на каждой остановке были бабушки, которые продавали яблоки, черешню, клубнику, абрикосы.

На оккупированные территории фрукты завозят из России, Турции и Египта. Местные не покупают их из-за высокой цены.

- Купила персики на базаре, 70 гривен за кило. Привозят из Турции, но фасуют в Краснодарском крае, на территории России. Они вкусные, но больше двух штук позволить не могу, дорого, - говорит 63-летняя Валентина Николаевна из поселка Роскошное, что возле Луганска.

Из Абхазии в ЛНР везут гранаты. Они вкусные, однако люди их почти не берут. Стоят 57,49 грн за килограмм.

Жители так называемой ДНР покупают овощи и фрукты на территории Украины. Чаще берут оптом. Их стоимость дешевле, чем на территории боевиков.

- Муж берет на зиму клубнику. Делаю из нее варенье. Для этого он едет в Курахово на рынок, - говорит 58-летняя Людмила Колесниченко из Донецка. - Там цена за кило до 60 гривен, в Донецке - 100. Если покупаешь оптом, делают скидку. Ежегодно берем с десяток килограммов ягоды. Если поехать после обеда в Курахово - сделают еще и скидки.

Арбузы и дыни начали продавать еще в июне. Привозят их из Астрахани, Краснодарского края. Некоторые выращивают в Амвросиевском и Новоазовском районах на оккупированной территории.

- Лучшие арбузы - херсонские. Но сейчас импорт только из РФ. Местные бахчевые не очень вкусные. Хотя их можно купить по три гривны за кило, - говорит 71-летний Алексей Борисович из оккупированного Донецка. - Беру краснодарские. Они сладкие. Имеют темный зеленый цвет и длиннее. Дыни в основном из Новоазовска. Просят за них от 20 гривен за килограмм.

- До войны в каждом районе города стояли фуры с дынями и арбузами. В день получалось продать несколько тонн бахчевых, - говорит 49-летняя Юлия Кахидзе из оккупированного города Чистяково (до 2016-го - Торез. - ГПУ). - Продавцы раньше ночевали у лотков с фруктами. Спали в палатках, сидели до окончания сезона в начале сентября. Родственники даже дежурили ночью, чтобы местные не украли ничего.

В Луганске арбузы продают через сайт бесплатных объявлений "ОLХ".

За килограмм просят 3 грн, если покупать от одной тонны. Местные аграрии пишут, что он не содержит пестицидов. Могут доставить по городу. Процветает придорожная торговля яблоками, сливами и абрикосами из собственных садов.

- В этом году яблок стало больше. Немного лили дожди, - говорит пенсионерка 72-летняя Александра Ивановна из поселка Бойковское (до 2016 года - Тельманово. - ГПУ). - За них прошу 19 гривен за кило. Это получается до 9-10 маленьких фруктов. Один килограмм абрикосов отдаю за 35-40 гривен. За такую цену выходит слива. Сама варю из них варенье. Даже не мою, когда ем, потому что все натуральное.

С 1 июля оккупационная власть ДНР подняла минимальную пенсию. Сейчас она составляет 1533,2 грн. Из-за этого выросли цены на продукты питания.

- Получаю пенсию в ДНР и в Украине. Но все равно себе отказываю в продуктах, - говорит 72-летняя Раиса Клименко, пенсионерка из Харцызска. - Мало того, что на дорогу до Волновахи трачу около 500 гривен, еще и поднялись цены на товары. Раньше покупала себе куриное филе, потому что вкусное и относительно недорогое. Когда-то стоило 87 гривен, сейчас на 8 гривен дороже. Позволяю себе только куриные бедра - 72 гривны за кило. Колбасу не беру, потому что хорошего качества надо покупать где-то за 140 гривен. Спасаюсь тем, что иногда дочь привозит мне из Мариуполя украинской колбасы или сыра. Местные мясные и молочные продукты нужно брать с осторожностью.

Подделывают алкоголь

В Донецке начали массовую подделку элитного алкоголя. На полках между настоящим продают фальсификат.

- Виски "Джек Дэниэлс" всего 70 гривен. Но если внимательно посмотреть, на этикетке написано "Блэк Дэниэлс". Их перепутать очень легко. Настоящая бутылка стоит 787 гривен, - говорит 34-летний Максим Кравченко из Донецка. - Брат однажды перепутал бутылку и выпил этот алкоголь. Стало так плохо, что пришлось вызывать скорую. Промывали желудок.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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