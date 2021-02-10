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четверг, 11 февраля 2021 05:56

Дмитрия Власенко застрелил снайпер
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2 февраля за поселком Шумы под Торецком Донецкой области российский снайпер попал в старшего матроса 503-го отдельного батальона морской пехоты 38-летнего Дмитрия Власенко. Пуля попала в шлем. Побратимы эвакуировали раненого с позиции, но через час он умер.

- Дмитрий более трех лет служил в должности стрелка, — говорит Александра Безсмертная из 503-го отдельного батальона морской пехоты. - Много читал, мечтал. Угощал кофе всех, кто переступал порог их блиндажа. Никогда не забуду горячий суп, которым он впервые угостил меня в феврале 2017 года.

Дмитрий Власенко имел на фронте собственную библиотеку.

- Собирал книжки, развешивал по стенам блиндажа рисунки, которые дети присылали на фронт, — продолжает Александра. - Показывал, где у них живут щенки, сколько родилось котят.

Дмитрий Власенко родом из села Грушевка Первомайского района Николаевской области. У него остались родители. Для Николаевщины это уже вторая потеря на фронте с начала года — две недели тому назад путинские наемники убили морпеха Александра Отрепьева.

6 февраля за райцентром Марьинка Донецкой области на российской мине подорвались два бойца 28-й механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода - 24-летний Назарий Полищук и Алексей Подвезенный 23 года. Еще один их побратим получил ранение.

Назарий Полищук родом из села Вотиловка Лисянского района Черкасской области. Дома осталась невеста Виктория. Она из города Курахово Донецкой области.

Алексей Подвезенный родом из поселка Широкое Станично-Луганского района Луганской области. У него остались родители.

Автор: Руслан ГРИШКО
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Дата
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