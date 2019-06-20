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пятница, 21 июня 2019 07:40

Дмитрий Тымчук погиб от выстрела в голову

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19 июня погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" 46-летний Дмитрий Тымчук.

С огнестрельным ранением головы его нашла жена Анна в квартире на столичном бульваре Перова. В правоохранительных органах говорят, он чистил наградной пистолет и случайно выстрелил. Кроме версии о несчастном случае, рассматривают убийство и самоубийство.

— Предварительно — огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, - говорит глава Нацполиции Украины 47-летний Сергей Князев. - Версии уголовного характера будем рассматривать. В квартире на момент совершения правонарушения он был не сам. Собираем показания гражданки, которая была рядом, и соседей.

Дмитрий Тымчук родился в российском городе Чита. В детстве жил в Германии — там работал его отец-офицер. Юность провел в Бердичеве на Житомирщине. Окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Служил в войсках противовоздушной обороны. Работал в штабе Национальной гвардии и различных подразделениях Минобороны. Посещал украинские контингенты миротворческих сил ООН в Ираке, Ливане, Косово.

С 2008 года был главным редактором интернет-проекта "Флот-2017" и руководителем общественной организации Центр военно-политических исследований.

С началом российской агрессии подполковник запаса Тымчук стал координатором группы "Информационное сопротивление". Занимался военной и политической журналистикой. Освещал аннексию Крыма, события на Донбассе, российскую диверсионную деятельность в Украине. Стал одним из самых популярных в стране пользователей "Фейсбука" — на его страницу подписались более 268 тыс. человек.

Осенью 2014-го попал в Верховную Раду. Шел 13-й в списке "Народного фронта". Был одним из экспертов, которые запускали информационно-аналитический центр Совета нацбезопасности и обороны.

"Дмитрий — профессиональный военный журналист. Мы познакомились, когда он еще работал в газете Министерства обороны "Народная армия", — пишет офиуиальный представитель Государственной пограничной службы 41-летний Олег Слободян в блоге на сайте "Лига.Нет". — В начале войны в Украине образовался информационный вакуум. Тогда органы государственной власти не понимали, как противодействовать информационным угрозам. Дмитрий вместе с единомышленниками взял на себя инициативу. Первые депеши о реальной обстановке на фронте вышли от группы "Информационное сопротивление". О войне стали говорить, черное стало черным, а белое — белым. За последние годы провел десятки блестящих расследований российской агрессии против Украины. Написал несколько книг на эту тему. Присоединился к расследованию сбитого Россией малазийского боинга. Своей принципиальности и патриотичности Дмитрий не предал до последнего дня. К нему прислушивались, его данные о войне никогда не ставили под сомнение".

Верховная Рада 19 июня почтила память Дмитрия Тымчука минутой молчания.

На следующий день стало известно, что нардеп играл пистолетом и выстрелил случайно. Об этом рассказала гражданская жена покойного журналистам. У него был наградной боевой пистолет Форт-17.

"То вставлял, то вынимал магазин, передергивал затвор, нажимал на курок "вхолостую". Со слов женщины, она просила его не делать этого, положить пистолет, но он не слушал. Далее, она говорит, что отвернулась — и в этот момент раздался выстрел", — пишет издание "Ньюзрум".

По информации издания, депутат в последнее время был в депрессии, об этом знали родные и соседи.

Автор: Екатерина КОБА
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Дата
21
июня

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