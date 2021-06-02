Девушка 4 часа блуждала по минному полю

- Был асфальт, а потом резко трава. Пошла по ней. Думала, двигаюсь назад. А дошло до военных. Приказали поднять руки. Потом предложили чаю и поесть, - говорит 16-летняя жительница оккупированного города Горловка на Донбассе.

27 мая около 23:00 вышла на позиции Вооруженных сил Украины вблизи поселка Верхнеторецкое Очеретинский территориальной громады Покровского района Донецкой области. Пешком шла по минному полю более 4 часов.

- Первым ее увидел, - говорит боец ​​с позывным "Ярослав". - Рассказала, что сбежала из ДНР, чтобы жить в Украине. Сказала, имеет родственников на западе страны.

Родители школьницы умерли. Жила с бабушкой. Сейчас находится в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки. Ее отдадут в патронатную семью.

- Ребенку будут оформлять документы, паспорт, - говорит Наталья Тимофеева из службы по делам детей. - Она не убегала на подконтрольную Украине территорию, а потерялась. Возвращаться назад не хочет из-за сложных отношений с бабушкой.

- Переживаю за ее будущее, - говорит психолог Елена Луценко. - Если захочет вернуться, будет там врагом. Она просто заблудилась и оказалась в сложной ситуации.

От общения с журналистами девушка отказывается.