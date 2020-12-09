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четверг, 10 декабря 2020 00:35

Депутаты перед сессией исполнили гимн Венгрии

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Гимн Венгрии пели депутаты и председатель Сюртовской объединенной территориальной громады на Закарпатье перед заседанием 21 ноября. Инцидент стал известным на прошлой неделе, когда видео с сессии появилось в интернете.

- Я и депутаты приняли присягу на украинском, спели гимн Украины. И только потом исполнили венгерский, - говорит председатель ОТГ Арпад Пушкарь, 60 лет. - Из 22 депутатов, 17 — венгры. На территории громады живут представители венгерского нацменьшинства. Потому и спели. Видео является провокацией. Ее сделали конкуренты, которые баллотировались на пост главы ОТГ, но проиграли.

Депутаты пели не гимн, а нашу национальную молитву, заявили в посольстве Венгрии.

После обнародования инцидента в сети появилось обращение к депутатам от мужчины в камуфляже. Угрожал за подобные действия. На видео был изображен логотип "Правого сектора". В организации заявили, что не имеют к нему отношения.

Инцидент пытается раздуть Россия, говорит политолог 55-летний Андрей Золотарев:

- Для нее это как доказательство, подтверждающее российские рассказы об украинском нацизме и притеснения венгерского меньшинства. Все выглядит, как провокация, потому что слишком много ложной информации и признаки искусственного распространения конфликта. Инцидент решается на политическом уровне. Если между собой пообщаются руководители обеих стран, все должно закончиться.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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