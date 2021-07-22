Дениса Монастырского назначили министром внутренних дел

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 783
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 306
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 396
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1116
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 864
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
2
6
4
3
3
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Российские наемники убили шестерых защитников
Российские наемники убили шестерых защитников
Четыре бойца погибли за три дня
Четыре бойца погибли за три дня
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
Интервью
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 783
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 621
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 387
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 522
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 513
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 10:05

Дениса Монастырского назначили министром внутренних дел

  Комментировать

- Я из команды президента, и был с ним с первых дней, - говорит 41-летний Денис Монастырский с трибуны Верховной Рады 16 июля.

271 депутат поддержал его назначение на должность министра внутренних дел.

Накануне Рада уволила с министерской должности 57-летнего Арсена Авакова. Более семи лет руководил правоохранительным ведомством.

Денис Монастырский родился в Хмельницком. Работал преподавателем в местном университете управления и права. Был помощником народного депутата восьмого созыва Антона Геращенко - ныне заместителя министра внутренних дел, членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований. На внеочередных парламентских выборах летом 2019-го баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под №19. Возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Супруга Жанна Монастырская - начальница отдела представительства и судебно-аналитической работы в ГБР. Вместе имеют более 2,7 млн грн наличными и более 593 тыс. грн на банковских счетах, по декларации 2020 года. Есть два автомобиля - Suzuki SX-4 2008 года и внедорожник KIA Sportage 2017 года.

- Президент Зеленский хочет быть причастен ко всему. Перебирает на себя практически все полномочия в стране. Ну тогда за все и будет отвечать, - говорит юрист 63-летний Виктор Чумак.

- Фактически будет четыре министра. Президент, собственно министр, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров (в 2011-2014 годах был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД. - ГПУ).

Из всех депутатов фракции "Слуга народа" Монастырский, наверное, самый сильный на должность министра внутренних дел.

В МВД везде стоят люди Авакова, вплоть до руководителей областных управлений. Проблема полиции, что следователи и уголовный блок нереформированы.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дениса Монастырского назначили министром внутренних дел». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 19134
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 11133
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 6750
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 5130
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4392
Украина
Андрей Беляев погиб во время минометного обстрела
Андрей Беляев погиб во время минометного обстрела Просмотров: 18
"Стояли и смотрели, как вода сносит дома"
"Стояли и смотрели, как вода сносит дома" Просмотров: 198
Все ценное раздают боевикам
Все ценное раздают боевикам Просмотров: 585
Евгена Курасова и Владимира Яськива убили снайперы
Евгена Курасова и Владимира Яськива убили снайперы Просмотров: 360
Гадюки атакуют людей
Гадюки атакуют людей Просмотров: 27
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
1
Меня называют то зеленобобик, то порохобот - Сенцов рассказал о фанатах Порошенко и Зеленского
Голосов: 995
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть