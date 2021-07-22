Дениса Монастырского назначили министром внутренних дел

- Я из команды президента, и был с ним с первых дней, - говорит 41-летний Денис Монастырский с трибуны Верховной Рады 16 июля.

271 депутат поддержал его назначение на должность министра внутренних дел.

Накануне Рада уволила с министерской должности 57-летнего Арсена Авакова. Более семи лет руководил правоохранительным ведомством.

Денис Монастырский родился в Хмельницком. Работал преподавателем в местном университете управления и права. Был помощником народного депутата восьмого созыва Антона Геращенко - ныне заместителя министра внутренних дел, членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований. На внеочередных парламентских выборах летом 2019-го баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под №19. Возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Супруга Жанна Монастырская - начальница отдела представительства и судебно-аналитической работы в ГБР. Вместе имеют более 2,7 млн грн наличными и более 593 тыс. грн на банковских счетах, по декларации 2020 года. Есть два автомобиля - Suzuki SX-4 2008 года и внедорожник KIA Sportage 2017 года.

- Президент Зеленский хочет быть причастен ко всему. Перебирает на себя практически все полномочия в стране. Ну тогда за все и будет отвечать, - говорит юрист 63-летний Виктор Чумак.

- Фактически будет четыре министра. Президент, собственно министр, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров (в 2011-2014 годах был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД. - ГПУ).

Из всех депутатов фракции "Слуга народа" Монастырский, наверное, самый сильный на должность министра внутренних дел.

В МВД везде стоят люди Авакова, вплоть до руководителей областных управлений. Проблема полиции, что следователи и уголовный блок нереформированы.