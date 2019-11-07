Денис Поздеев зарезал 6-летнего малыша из-за голосов в голове

31 октября в российском Нарьян-Маре Ненецкого округа 36-летний Денис Поздеев зарезал 6-летнего мальчика в детском садике "Сказка".

Мужчина зашел через центральный вход. Дверь ему открыл дистанционно охранник. Подумал, что это чей-то отец. Убийца поднялся на второй этаж, нашел комнату, где спали дети.

Воспитательница, заметившая странное поведение посетителя, попыталась преградить ему путь. Он оттолкнул ее и бросился с ножом на ребенка. Вторая воспитательница побежала за помощью. Няня группы привела охранника. Но мальчик уже был мертв.

Злоумышленника задержали воспитатели и работники детского сада до прибытия Росгвардии. Рассказывал о сатане и жертвоприношении. Во время допроса признался, что на преступление его подтолкнула книга. В ней описывался обряд на вечную жизнь и богатство. Чтобы его завершить, надо было убить ребенка.

Следователям объяснил, что накануне употреблял спиртные напитки. Утром выпил бутылку настойки валерианы. Потом услышал в голове голоса, которые приказали идти в детское учреждение. Что произошло дальше, помнит плохо. В содеянном сознался.

Ему назначили психиатрическую экспертизу. Судимостей не имеет, стоял на учете у нарколога. Попадал в психиатрическую больницу из-за попытки суицида. Жил один. Соседи характеризуют как молчаливого и нелюдимого. Ни с кем не общался, друзей не имел.

Охранника, который пропустил мужчину на территорию сада, тоже задержали. Вину признал частично.

В доме обвиняемого провели обыски. Планировал убийство заранее. Имел всю нужную информацию, даже перечень детей.

Родителям сообщили о трагедии через 20 мин. после случившегося. Детали не рассказывали. Попросили срочно приехать.

— Прибежала, меня туда не впускают. Залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Подушка в крови, — рассказывает мать убитого ребенка. - Одеяло окровавленное на другой кровати. Пока дети спали, воспитатели ушли пить чай в другую комнату. Теперь, когда требую объяснений, голосят.

Заведующая детского сада уволилась. Попросила об отставке и руководитель департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Лина Гущина.

Детский сад закрыли.