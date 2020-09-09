"Деление классов на группы положительно повлияло на детей"

С 1 сентября украинские школы работают по новому графику и придерживаются рекомендаций Министерства здравоохранения. В городах и селах, входящих в красную эпидемиологическую зону — занятия не проводят. В Ивано-Франковске продлили летние каникулы до 11 сентября.

Часть заведений перешли на посменную учебу. Где это невозможно, классы поделили на группы. Одна посещает школу, а вторая — учится дистанционно. Через неделю меняются.

— Для столичных школ, где и так были две смены, такой вариант — нереальный. Потому что переполнены, - говорит образовательный эксперт и заслуженный учитель Украины Виктор Громовой, 57 лет.

Как в переполненных школах решить эту проблему?

- Пока никак. Надо срочно искать свободные пространства, обучать учеников в помещениях бизнес-центров, если они есть рядом со школой. В США, например, используют церковные помещения и публичные пространства.

Как учителям работать с разделенными классами?

- Заметили, что разделение классов на группы положительно повлияло на детей — в меньшем количестве они лучше усваивают знания. Но учителям никто не предусмотрел дополнительных финансов за двойную работу. На энтузиазме можно определенное время продержаться, но это не может быть системно.

Минздрав рекомендует гибкую структуру обучения. Будет больше каникул?

- Некоторые ученики уже их дождались. Тернопольская школа №6 на вынужденных каникулах, потому что 16 учителей заболели коронавирусом и воспалением легких. Заведение не может организовать дистанционное обучение, ведь преподавать почти некому.

Осенние каникулы будут в разное время. Определять сроки должны директора школ. Начало отдыха будет определяться по сложившейся ситуации. Судя по тому, как разворачиваются события — каникулы начнутся у всех в октябре. И продлятся месяцами.

Как можно было этого избежать?

— Необходимо было сделать разную дату начала обучения. Например, в Германии нет традиционного для нас 1 сентября, когда повсюду толпы и транспортный коллапс. Кто-то начинает обучение 18 августа, кто-то - 28. Мы же имеем стереотип, что должен быть первый звонок с праздничной линейкой. Это идеальные условия для распространения инфекций.