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четверг, 22 апреля 2021 00:00

Давида Шартаву убили из гранатомета

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18 апреля под Донецком путинские наемники начали атаковать защитников Украины. В бою погиб солдат 128-й горно-штурмовой бригады Давид Шартава. Его позицию обстреляли из гранатомета.

Давид Шартава - уроженец столицы Грузии Тбилиси. Профессиональный военный, служил там в армии. В Вооруженные силы пришел в составе "Грузинского легиона" в 2014-ом. Подписал очередной контракт со 128-й бригадой в 2019 году. Жил в Киеве. Остались дети.

Давид Шартава - 11-боевая потеря Вооруженных сил Украины с начала апреля 2021-го.

С начала года ситуация в районе проведения операции Объединенных сил ухудшилась. Вновь активизировались российские наемники и снайперы, в результате чего погибли 30 украинских военных, более 100 ранены.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что обстрелы на фронте активизировались после решений Совета национальной безопасности и обороны о санкциях за финансирование терроризма. В них попал кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

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Дата
22
апреля

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