"Что-то не то, потому что нас близко к городу подпускают"

- В июле 2014 года было время, когда к нам в город по два-три погибших военных привозили каждый день. Они из Вооруженных сил, первая волна. Резона сидеть дома не было, - говорит ветеран 31-летний Игорь Кузе, с позывным "Гога". Родом из города Самбор Львовской области. Воевал на Донбассе с июля 2014-го до осени 2016-го как младший сержант.

- Хотел создать местный батальон. Посоветовали притормозить, потому что мной начала заниматься Служба безопасности Украины. С другом детства договорились, что поедем на войну. Дома сказали, что собираемся на работу в столицу. И уже когда нас посвящали в Киеве, наши мамы нас узнали через балаклавы.

На войну Игорь с товарищами пошел с Майдана из христианского "Братства" Дмитрия Корчинского. Все были членами "Сотни Иисуса Христа", созданной во время Революции достоинства.

- Корчинский еще в 2007-м или в 2008 году говорил, что у нас будет война. Из его братства люди уже были подготовлены, что что-то произойдет. Его сын Даниил был в моем подразделении. Во втором бою у Иловайска его ранили.

- Половина из "Братства" ушла в "Азов", половина - в "Шахтерск". Это настоящее "Торнадо". Три месяца спустя мы сформировали батальон "Святая Мария". Семь месяцев воевали неофициально, тогда еще не оформляли, позже нас подчинили Министерству внутренних дел.

Из Киева отправились на Мариуполь. Мы вообще не знали, где едем. Жили там на улице, помещений толком не было. Трое суток проходили обучение - с утра и до полуночи. Изучали тактику, стрельбу. На четвертый день командир Руслан Онищенко нас построил. Спросил, кто из молодых думает, что готов идти в бой. Почти все вышли, все были герои - хотя толком еще не умели воевать.

На Иловайск колонна "Шахтерска" выехала в пять утра 14 августа.

- Я был в форме, кроссовках, бронежилете, балаклаве и одном наколеннике. Мы с товарищем поделились, - говорит Игорь Кузе. - Имели по три рожка патронов и четвертый на автомате. И в афганских брониках, называли их лифчиками. В них ткань протиралась. Пластины были хорошие, а сами чехлы - плохие.

Ехали долго, жара до 37 градусов. Наш зерновоз был брезентом обтянут, а внутри около 40 человек. Резали тот тент ножами, чтобы немного воздуха заходило. В колонне были три грузовые машины, КрАЗ, четыре внедорожника. Вместе где-то до 10. Запомнилось, что по дороге попадались села с украинскими названиями Шевченково, Запорожец и даже Украинское.

Их выезд стал вторым боем под Иловайском. Первый состоялся 10 августа. Позже его окрестили боем снайперов, пехота тогда задействована не была.

- Мы подошли к городу. Но Онищенко дал приказ на другую сторону канала переходить, потому что тогда все сливалось в моменте, - говорит "Гога". - Пошли к объездной на Иловайск, это проселочная дорога, несмотря на поля со стороны села Виноградово.

В город двинулись пешком. Посадками и подсолнухами, которые до сих пор меня раздражают. Нам дали две боевые машины пехоты. Мы двигались позади них, я был в первой группе. Шел с нами и командир "Азова". В составе батальона были "афганцы". Они говорили: "Здесь что-то не то, потому что нас близко к городу подпускают".

Прошли поле, увидели пятиэтажки. До города меньше километра оставалось, и начал работать их снайпер. Наши поняли, откуда, и уложили его. В стороне был их корректировщик, и по нам заработал миномет. Шел сбоку, но в точку с нами. Мы отступили в посадку. Кто-то крикнул "засада". Мы давай отступать вниз, той же дорогой, которой пришли. Подошли к концу посадки. Заработала наша пушка "Рапира". Начался обстрел по нашей технике. Мы вернулись назад. Нас пропустили вниз к Иловайску, чтобы сделать кольцо. Враги в подсолнухах стояли, где-то до 80 человек. Там мы и приняли бой.

Он длился почти час.

- Очень пить хотел, под пулями бежал за водой. Все лицо, рот в соли были. Мы начали отступать. Тогда ранили собрата "Адвоката", - добавляет Игорь Кузе. - Я шел в последней коробке. Ногу схватила судорога, есть немного проблемы с венами. Давай выскакивать на БМП - взлетаю, нога нерабочая. Друг "Алик" подал руку, вытащил. Отступили. Позже нашей артиллерии дали координаты и они всех их накрыли. Эти подсолнухи там смолотили.

О том, что их атака стала разведкой с боем, бойцы узнали позже.

- На базу в Мариуполь возвращались ночью. Моя нога тогда посинела. Старшая по медикам "Змея" спросила: "Деточка, кто тебя с такой ногой сюда взял?" Говорю: "У меня все нормально", - говорит Кузе. - Остаться мне запретили, отправили домой подлечиться.

В следующий раз уже 19 числа наш батальон вместе с "Донбассом" по железной дороге вошли в город. Они тогда где-то до пяти дней там воевали. Вышли перед самым котлом. Наш "Шахтерск" был создан преимущественно из местных - Донецк, Шахтерск, Торез. Они знали все дороги, где можно выйти.

Ребята звонили, рассказывали, что там в Иловайске делается, о боях. В новостях говорили о потерях. Я с отцом товарища собрал помощь для наших и поехали.