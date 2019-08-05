Члены ЦИК летали на проблемный округ вертолетом

Центральная избирательная комиссия повторно пересчитала голоса и установила результаты выборов по округу №50 в Покровске Донецкой области. Обнародовали их 5 августа. За бюллетенями с 14 участков члены ЦИК летали на вертолете.

По предварительной информации Центризбиркома, победил кандидат от "Оппозиционного блока", мэр Покровска Руслан Требушкин. За него проголосовали 30,29% избирателей. За его оппонента, мэра Доброполья Андрея Аксенова - 29,97%. Он баллотировался как самовыдвиженец. Требушкин опережал Аксенова на 206 голосов.

23 июля возле ОИК начались протесты. Наблюдатели обнаружили различия в протоколах. Заявили о возможных фальсификациях и необходимости пересчета.

Работа комиссии была заблокирована. Туда вертолетом доставили спецназовцев Нацполиции, взявшей здание под охрану.

2 августа Донецкий окружной апелляционный суд обязал ОИК провести повторный подсчет голосов на трех участках. Члены комиссии этого не сделали.

- Вертолет Министерства внутренних дел позволил быстро перевезти документацию в Киев. И предупредить возможные провокации, - прокомментировал заместитель председателя ЦИК 46-летний Евгений Радченко. - Такое случилось впервые.

Для охраны привлекли спецподразделение полицейских.

Руслан Требушкин находится в базе сайта "Миротворец" за поддержку незаконных вооруженных формирований.

Андрея Аксенова обвиняли в получении российского паспорта. Документы об этом публиковал народный депутат Дмитрий Лубинец. Аксенов отрицает.