— У нас построена бестолковая система учета переселенцев. Людей считают по количеству справок о статусе внутренне перемещенного лица, — говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 54-летний Георгий Тука. — Общее количество зарегистрированных переселенцев в Украине составляет 1,5 миллиона человек, по данным Министерства социальной политики. В действительности, их — от 800 тысяч до миллиона, по исследованиям международных организаций. Чиновники додумали 700 тысяч переселенцев.

Данные искажаются из-за коррупции, когда справки о статусе переселенца покупают ради социальной помощи. В Макеевке, Горловке, Ясиноватой, Донецке и Луганске все обклеено объявлениями: "Поможем получить справку ВПЛ без выезда в Украину". Также имеем несовершенную процедуру верификации. Работники социальных служб ходят по домам и проверяют, живет ли переселенец по месту регистрации. Во-первых, они физически не в состоянии проверить всех этих людей. Во-вторых, это еще одна среда для взяток. Например, в Станице Луганской зарегистрированы 14 тысяч переселенцев, а реально живут 1350 человек, по данным руководителя Луганской военно-гражданской администрации.

Больше всего переселенцев на Донетчине — 720 тысяч, по официальным данным. Это население Кривого Рога, но там не появился еще один город.

Чтобы посчитать переселенцев, нужно ограничить количество дней, которые человек может находиться на оккупированной территории. Объединить электронную систему верификации Министерства социальной политики с системой пограничной службы. Ведь переселенцы, которые мигрируют туда-сюда, обязательно проходят контроль у пограничников.

Также предлагаем, чтобы учет переселенцев по месту регистрации проводили непосредственно сами общины.