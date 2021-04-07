"Черный перец привозим в зернах, корицу - в виде высушенных кусков коры"

С чего начинался бизнес по производству специй, как 20 лет сохранять хорошие отношения между пятью учредителями большой компании и что помогает творить и развивать собственное дело - рассказывает один из владельцев предприятий "Любисток" и "Ривненский комбинат праздничных украшений" в Ривне Николай Лиманюк, 44 года.

С чего начался "Любисток" и когда ваш бизнес стал успешным?

- Это было начало 2000-х. Денег у нас с партнерами не было. Но были молоды и амбициозны. Не сомневались в успехе. Взяли кредит под залог квартиры. Мать до сих пор вспоминает мне этот рискованный шаг.

Начали с самого простого - сахарной пудры, изюма, мака. Эта ниша на украинском рынке была не занята. Производили приправы, ежегодно добавляя к ассортименту 20-30 позиций. Одни из первых в Украине начали продавать пасхальные украшения для выпечки, красители для пасхальных яиц и формочки для выпечки пасхи.

Сейчас наша компания принадлежит к лидерам по производству специй и пищевых украшений. Есть более 700 позиций - от маринадов для консервации до кондитерских посыпок. Продаем в Молдову, Беларусь, Эстонию, Германию, Румынию и другие страны.

Расскажите собственно о предприятии.

- У нас работают более 500 человек. Несмотря на автоматизацию, без человеческой руки дело не обходится. Знаю, что на большинстве предприятий есть большая проблема - текучесть кадров. Пытаемся ее предотвратить. Создаем комфортные условия для работы. Каждый работник имеет перспективу роста, компания обеспечивает трансфер к предприятию и достойную зарплату.

Кстати, в начале новые виды приправы давали нашим работницам. Они готовили с ними блюда дома, предлагали изменения, делали замечания по вкусу. Часто устраивали дегустации на производстве и торговых площадках. Так создавали качественную продукцию, которая удовлетворяла вкусы потребителей.

В вашей компании пятеро учредителей. Как удается ладить в течение 20 лет?

- Это действительно непросто. Главное - каждый отвечает за свою область. Надо доверять и общаться, не держать обид - это залог крепкой дружбы в бизнесе.

В непростые времена нам помогали поездки на выставки, где с партнерами проводили вместе несколько дней. Это сближало, давало возможность обсудить и договориться. Нас объединяет один интерес - компания, которую лелеяли вместе пол нашей жизни.

Есть итальянская поговорка, что салат должны готовить четверо. Первый - скупой - добавит в него уксус. Вторым должен быть философ, который всем добавляет соли. Третий - щедрый, он поливает маслом. А четвертый - художник, который перемешивает и готовит к подаче. Кто кем является в вашем партнерстве?

- Наверное, уксус добавляю я. Все подвергаю критике и анализу. Роль философа отдал бы Вадиму Сидорчуку. Он умеет увидеть ситуацию с разных сторон и сделать мудрые выводы. Масло доверил бы Александру Сукалу или Олегу Гапончуку - эти люди щедрые и всегда умеют поддержать. А вот художником стал бы Николай Бойчук, идейный вдохновитель создания нашего бизнеса.

Кто придумал название "Любисток"?

- Вадим Сидорчук. В этой траве купают новорожденных. Также это слово созвучно с "любовь".

Какая у вас самая интересная приправа?

- Одна из самых популярных - гималайская розовая соль с чесноком и розмарином. Гималайскую соль привозим из Пакистана, она богата кальцием, магнием и йодом. В сочетании с чесноком и розмарином получается невероятная приправа к мясу, рыбе или жареной картошке.

Никогда не привозим молотые пряности. Черный перец - только в зернах, а корицу - в виде высушенных кусков коры. Уже на нашем предприятии перемалываем. Есть современное оборудование, которое позволяет сохранить полезные свойства специй, вкус и насыщенность эфирными маслами.

Где закупаете? Работаете ли с украинскими производителями?

- Многие трав заказываем у отечественных фермеров - горчицу, кориандр, укроп, петрушку, базилик. Но наша климатическая зона не благоприятна для выращивания многих других специй, их покупаем за рубежом. Лавровый лист - в Грузии, какао - в Малайзии, имбирь и мускат - в Индии. В нашем ассортименте есть органическая продукция, которую мы также экспортируем.

Какая ваша любимая специя?

- Моя жена печет самые вкусные пирожки с корицей и ванилью.

Я люблю классику и минимализм, поэтому моя любимая - черный перец в мельнице. Люблю посыпать им ломтик хлеба с салом.

Что компания планирует?

- Наша цель - новые рынки сбыта. В частности, интересует Азия, Европа, Америка. Мы участвовали во всех международных выставках в Европе. И европейцы в восторге от нашей продукции.