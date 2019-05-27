"Через два-три года к власти придет Владимир Кличко"

— Для нас пробег — это традиция. Мы с семьей в центре с восьми утра, — говорит киевлянка 35-летняя Наталия. Она с детьми 10-летней Викторией и Виктором, 4 года, участвовала в благотворительном "Пробеге под каштанами" в центре Киева. Все в одинаковых голубых футболках. — Были на новом мосту с прозрачным полом. Сын испугался, упал и лежал. Но потом понял, что это безопасно.

В воскресенье, 26 мая, столица отмечала День города.

От Украинского дома толпа идет к арке Дружбы народов. Чтобы попасть на пешеходно-велосипедный мост, по которому можно пройти к Владимирской горке. Его открыли накануне. Так же многие люди двигаются в обратном направлении. Образуется два потока.

— Кличко такой молодец, — говорит киевлянка 61-летняя Татьяна. Она с мужем 62-летним Игорем сидит на скамье возле Национальной филармонии. — Только мне по-украински тяжело говорить, — пожимает плечами. — Борется с недостроями. У нас знакомые вложили деньги в дом на Позняках, который много лет не могли достроить. Кличко приезжал, разобрался и теперь он строится. И мост этот очень красивый. Выглядит надежно, тросами закрепили.

Мужчина говорит, что дальше праздновать поедут домой "на мангал".

— Мы из Коцюбинского, но это уже Киев, — улыбается.

В толпе с одной стороны слышится итальянский, с другой — польский язык. От смотровой площадки под аркой заходим на мост. Посредине — полоса для велосипедистов. Переход почти 4 м в ширину Есть металлические перила, боковые панели — стеклянные. За ними натянуты тросы. Людей много, пешеходы заняли все пространство. Велосипедисты вынуждены везти роверы. Справа часть пола сделана из стеклянных блоков. Образуется небольшая очередь из желающих постоять над бездной. Мужчина ставит на стекло 12-месячного сына. Тот с любопытством разглядывает пол.

На перилах установили телескоп. В него можно разглядеть левый берег Киева. Несколько скамей заняты старшими людьми. Есть урны для мусора. Они в полдень уже забиты. Рядом еще кучки мусора.

— Я вообще не знала, что мост открыли. Начальник сказал. Такая красота здесь, — рыжеволосая женщина лет 35 в легком коротком платье обращается к старшей спутнице с короткой стрижкой. Та кивает.

То здесь, то там ребята садятся на перилах, смеются. Девушки их фотографируют.

Поток людей выводит к Владимирской горке. Ее тоже реконструировали: установили трехъярусный фонтан с каменными рыбками. На улице жара, у фонтана много детей. Наименьшие протестуют, когда их, полумокрых, оттуда оттягивают родители. Рядом на газоне киевляне отдыхают семьями.

— А мы еще немножко погуляем и поедем к детям, — говорит 57-летняя Валентина Федоривская. Они с мужем Василием, 61 год, в вышиванках. Спрашиваю, как у них дела в последнее время.

— Разочарованы очень, — говорит женщина.

— Ничего хорошего здесь не будет, пока кресло президента занимает этот человек. Он не удержится до конца, — добавляет Василий Федоривский. — Разве что серьезно за него вступятся иностранные спонсоры. Или наши, которые имеют из этого финансовую выгоду. Но это будет с применением силы. Большая надежда на армию. Потому что полиция полностью легла под новую власть.

Мой прогноз — через два-три года к власти придет Владимир Кличко. Потому что те, кто руководит сейчас — политические гопники. С ними мы еще Януковича со страусами увидим.

В 13:30 на Контрактовую площадь сходятся люди с двух направлений: один поток с Андреевского спуска. Торговцы там заняли места посреди дороги. На День Киева они съехались со всей страны. Другие — идут от Речного вокзала. Улица Сагайдачного тесно заставлена столиками. Людей много, но место для перекуса найти можно.

На Контрактовой установили аттракционы и раскладки с уличной едой. Пахнет жареным мясом и табаком. Рядом — смотровое колесо. К нему очередь — почти 40 человек. Билеты продают по 100 грн. Пара, обоим около 25, идут от кассы, держась за руки.

— С ума сошли, или что? Да за 200 гривен лучше из моста прыгнуть, — раздраженно бросает женщина.

Покупаю хот-дог с названием "немец" за 50 грн. У меню есть "француз", "индианец", "американец". На соседней раскладке парень в венке из искусственных цветов продает яркие чипси — розовые, желтые и зеленые.

— Ну что, рассказывай, как дела? — за стол садятся две женщины лет 30. Кладут картонные тарелки с жареным картофелем. Одна держит коляску с 2-летней девочкой.

— Да так, — отвечает та, что с ребенком. Обсуждают концерт Святослава Вакарчука, который он дает вечером на ВДНХ (Национальный комплекс "Экспоцентр Украины", раньше Выставка достижений народного хозяйства. — ГПУ).

В 14:30 на Почтовой площади почти 50 девушек-подростков устроили танцевальный флешмоб. Многие из них в лосинах и коротких топах. У нескольких — розовые, красные волосы.

Мужчины зазывают людей покататься на прогулочном катере. Дети ездят на машинках и гиробордах. Рядом с лестницей — пара велосипедистов.

— Решили немного покататься, думали посмотреть на новый мост, но там не только проехать, даже пройти сложно, — говорит программист 33-летний Василий. — В целом, Киев плохо приспособлен для велосипедистов. Сделали несколько велодорожек. Но у нас культура какая? Вот спускались по такой от Европейской площади — она вся запаркована автомобилями. Некоторые борются за право ездить рядом с машинами по дороге. Но это опасно. Хорошо, что в последние годы начали убирать киоски из метро. Еще и этот мост сделали. А так везде — хаос.

На Контрактовой площади замечаю три патруля нацгвардейцев. Вечером здесь запланирован концерт группы "Спейс". Рядом с метро установили около двух десятков биотуалетов.

Спускаюсь в подземку. В метро людно и душно. На станции Святошин включается музыка. Мужчина в черной рубашке затягивает "І я на небі, мила моя, на небі". На плече несет колонку с подсоединенным к ней микрофоном. Бросаю в его пакет 10 грн.

В 18:30 мэр Киева Виталий Кличко сообщает в "Фейсбук": одна из стеклянных панелей моста дала трещину. Подозревают, что в нее стреляли снизу.

Его длина 212 метров

Пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой в Киеве открыли 25 мая.

Городской голова столицы 47-летний Виталий Кличко с братом Владимиром протестировали стеклянный пол на прочность. Но уже на следующую ночь хулиганы расстреляли конструкцию снизу из нарезного оружия и стеклянные вставки покрылись трещинами. Передвижение по мосту ограничили.

— Вандалы повредили защитную пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Основное — закаленное стекло — не пострадало. Поврежденные элементы заменят, — сказал Виталий Кличко.

Мост начали возводить в декабре 2018 года. Имеет длину 212 м, ширину от 6 до 14 м возле смотровых площадок. Переход сделан из бетона, железа и стекла. Общая стоимость работ — около 400 млн грн.

Строительство сопровождали скандалы. Швейцарские архитекторы заявили, что проект без разрешения взяли из их чертежей 2013 года. Киевская власть утверждает, что заказывала все у украинских разработчиков.

Наталия СОКОЛАН