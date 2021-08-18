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четверг, 19 августа 2021 00:36

Через 20 лет стихийные бедствия могут возникнуть чаще

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Глобальное потепление через 20 лет приведет к климатической катастрофе. Частыми станут стихийные бедствия - пожары, ураганы, наводнения. Изменения ударят по сельскому хозяйству и здравоохранению, говорится в отчете экспертов по климатологии Организации Объединенных Наций.

"Причиной стремительного потепления являются чрезмерные выбросы парниковых газов в атмосферу. Если человечество не уменьшит их по крайней мере до середины этого века, то температура поверхности Земли продолжит увеличиваться. К концу века возрастет на 5,7 градуса", - пишут в отчете.

- Сейчас глобальная температура уже поднялась на 1,1 градуса. Если достигнет отметки 1,5 или 2 градуса, то природные явления, которые происходили в Украине раз в столетие, будем наблюдать ежегодно, - говорит эксперт по вопросам изменения климата общественной организации "Екодія" Дарья Лазарева, 27 лет. - Изменится обращение воды в природе. Чем жарче, тем быстрее она будет испаряться. Соответственно будут чаще и обильнее осадки в одних местах и ​​сильнее засухи в других.

От изменений климата пострадают люди. Сейчас 95 процентов смертей от экстремальных температур связаны именно с жарой. Участятся инсульты, инфаркты.

Чтобы сдержать глобальное потепление, должны уменьшить выбросы парниковых газов. Для этого должны сократить потребление энергии и ископаемого топлива, осовременить сельское хозяйство, увеличить площадь зеленых зон.

Автор: Анна ОРЕЛ
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