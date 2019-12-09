Частным перевозчикам разрешили пользоваться железной дорогой

Кабинет министров разрешил использовать частные локомотивы на железной дороге. Привлечение поездов негосударственных компаний позволит частично решить вопрос дефицита подвижного состава в Укрзализныце, говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий, 33 года:

- Сейчас только тестируем проект. Хотим отработать технические и технологические особенности доступа к железнодорожной инфраструктуре. Исследуем вопрос организации безопасности движения при эксплуатации частных поездов на железной дороге.

Укрзализныця имеет полторы тысячи единиц локомотивов.

- Они изношены где-то на 98 процентов. Поэтому ведомству надо искать какие-то варианты, - говорит эксперт транспортной отрасли 34-летний Александр Криворучко. - Есть несколько вариантов решения проблемы. Прежде всего - это государственная поддержка. Новый министр инфраструктуры делает ряд правильных действий: отмена акцизов на дизтопливо для Укрзализныци и налога на землю под железнодорожными путями. Есть шанс, что после этих реформ появится больше ресурсов, которые потратят на тягу. Но масштабы беды большие. Поэтому есть и другой вариант - допустить частные локомотивы к железнодорожным путям. Успех проекта зависит от условий допуска. Какие они - пока неизвестно.

Укрзализныця потеряет доход, если крупные предприятия будут пользоваться собственными локомотивами, добавляет эксперт:

- Сейчас они являются монополистом в железнодорожных перевозках. Но в будущем часть своего рынка отдадут в частные руки. Работа на железной дороге разделится на три составляющие: вагоны, тяга, инфраструктура. Последняя останется за Укрзализныцей и будет приносить компании определенный доход за использование путей. Другие составляющие разделены на частные и государственные. И прибыль за перевозку пойдет еще и негосударственным компаниям, которые будут иметь собственные локомотивы.