Бумажные трудовые заменят электронными

Верховная Рада приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. Он должен состояться в течение пяти лет. Информация о деятельности работника будет храниться в электронной форме в Госреестре застрахованных лиц. Это позволит автоматически назначать пенсии без личного обращения граждан в Пенсионный фонд.

В Госреестре сейчас есть сведения о 13 млн работников, говорят в правительстве.

- Электронный документ всегда будет под рукой. Бумажная книжка может порваться, потеряться. Придется долго восстанавливать, — говорит эксперт рынка труда Сергей Марченко, 43 года. — Также электронная трудовая решает важную проблему — шантаж со стороны работодателя. Людям часто угрожают не отдать трудовую книжку, пока те не выполнят определенные условия — не доработают, не предоставят какие-то отчеты или не подпишут обходные листы. После появления электронного документа такие ситуации невозможны. Проблем с защитой информации возникнуть не должно, уже имеем подобный опыт. Работают электронные сервисы. Например, кабинет налогоплательщика.

- В Украине начисляют пенсионные выплаты учитывая имеющийся у человека страховой стаж. То есть важно не где и сколько он работал, а сколько за него уплатили налогов. Этим и руководствуется Пенсионный фонд. Закон Об электронных трудовых книжках "сырой", его надо доделывать. Учесть все факторы, — говорит адвокат Ростислав Кравец, 47 лет. - Не советовал бы иметь трудовую только в электронном виде. Есть сомнения, что информация в реестре будет хорошо защищена.

Оригинал бумажной трудовой книжки будет храниться у работника. Если он захочет, чтобы туда и дальше вносили сведения, работодатель обязан будет делать это одновременно с электронным учетом трудовой деятельности.