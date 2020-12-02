В Украине с начала пандемии уволились более 34 тыс. медработников. Среди них - бывшая медсестра 33-летняя Татьяна, фамилию не называет. Работала в областной больнице Курахово Марьинского района Донецкой области.

- Руководство не смогло отделить остальных больных от тех, у кого коронавирус. А это предусмотрено протоколами, - говорит Татьяна. - Медики болеют. Брать больничный и делать тест на коронавирус администрация не позволяет. Угрожали увольнением. Пациенты, которые пытаются попасть к профильному врачу - например, с высоким давлением, вынуждены сидеть под кабинетом по несколько часов. Медикам лишь частично выдавали маски и защитную одежду.