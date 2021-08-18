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четверг, 19 августа 2021 07:11

"Большинство членов партии - нечестные люди. Как только собрание, так и пьянка"

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"Куда девается продукция? Все летит, как в пропасть. Купонная система не помогла. Изобилие товаров можно увидеть только по телевизору, и то в репортажах из-за рубежа. За разговорами забыли о человеке и его потребностях. Верховной Раде нужно отбросить ненужные разговоры и серьезно заняться благосостоянием. Тогда на Украине и политическая обстановка стабилизируется, и с суверенитетом образуется ", - писала газета "Голос Украины" 14 августа 1991-го.

Пресса служила основным источником новостей. Писали о деятельности органов власти и компартии, публиковали репортажи с событий и письма читателей. В августе 1991 года много внимания уделяли забастовке шахтеров, новому союзному договору, мятежу Государственного комитета по чрезвычайному положению - ГКЧП. Были и публикации о том, чем жили люди перед провозглашением независимости Украины.

Крестьяне жаловались на неурожай зерновых. Однако зерно скупали брокеры из России.

"Руководители колхоза имени Мичурина из Донецкой области загрузили КамАЗ с Владимирской области РСФСР ячменем. Госзаказ еще не выполнен, да и для собственных нужд не запасено хлеба, - писали "Сельские вести". - Только бдительность работников Славянского поста ГАИ помогла вовремя перехватить груз и вернуть зерно в хозяйство ".

Многие начали зарабатывать перепродажей товаров в Польше. Это явление прозвали "шмоточный туризм".

Росла социальная напряженность, люди замечали неравенство.

"Поняла, что большинство членов партии - нечестные люди, - писала в редакцию "Голоса Украины" читательница. Ее письмо опубликовали в газете. - Как только собрание - так и пьянка, заезды в лес, на дачи. Всевозможные льготы, путевки, пайки. Народ перестал им доверять".

Демократизация общественной жизни в конце 1980-х дала толчок развитию культуры. Наибольшим событием в Украине стал второй фестиваль "Червона рута". С 9 по 18 августа 1991-го его проводили в Запорожье. Не всем нравился украинский дух действа. "Молодь України" описала, как из магазина выбежала продавщица и называла иногородних бандеровцами, осуждала украинский язык. Другие угрожали гостям расправой.

"Тяжело было участникам. Думали, удастся ли допеть до конца "Підпільника Кіндрата" или "Неопалиму купину" и чтобы микрофон не отключился", - писала "Молодь України".

Тогда же руководители Днепропетровской области распорядились не пускать желающих почтить память атамана Ивана Сирко возле села Капуловка. Выставили кордоны милиции, чтобы помешать "национальному шабашу" и "бандеровскому произволу".

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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Дата
19
августа

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