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вторник, 08 мая 2018 07:55

Более полутора тысяч людей эвакуировали из Балаклеи

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— Грохотать начало в районе двух часов дня. Каждые 5–10 секунд взрывалось. Черный дым валил с арсенала. Я документы схватила и за дочкой побежала. После пережитого страшно было оставаться в городе, — рассказывает 41-летняя Александра Бабич из райцентра Балаклея на Харьковщине.

3 мая в 13:40 на территории 65-го арсенала Министерства обороны загорелась сухая трава. Огонь охватил почти 35 га площади. Начали взрываться боеприпасы.

— В то время там длились плановые работы по разминированию территории. Но начался пожар и неконтролированная детонация снарядов, — говорит мэр Балаклеи Иван Столбовой, 51 год. — Площадка, где загорелось, была в трех километрах от ближайших домов. Эвакуировали полторы тысячи людей, которые живут ближе всего.

Огонь гасили четыре пожарных танка, инженерная и пожарные машины. Работала спасательная авиация. До вечера 4 мая пожар затушили. Люди вернулись домой.

— Странно, что на той территории вообще была сухая трава. Это разгильдяйство ответственных работников Вооруженных сил. Выводы с предыдущих взрывов не сделали, — говорит харьковчанин 70-летний Вячеслав Романовский. — Люди из окружающих сел выезжали стихийно.

В Минобороны рассматривают три версии возникновения пожара:

— Это возгорание травы в результате попадания под пожарный танк взрывоопасного предмета, который сдетонировал. Вторая версия — попадание на траву искры от выхлопной трубы танка. Третья — действие солнца на взрывные предметы на территории, — говорит Николай Шевцов, начальник вооружения ВСУ. — После взрывов в 2017 году на территории части осталось почти 10 тысяч тонн боеприпасов. Состоянием на сегодня вывезли свыше 6 тысяч тонн.

Прокуратура открыла уголовное осуществление за небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Пожар на балаклейских военных складах произошел 23 марта прошлого года. Пострадали пятеро людей, погибли две женщины. Из города эвакуировали почти 20 тыс. людей. Взрывы повредили 373 сооружения: пять домов были разрушены, остальные повреждены. На возобновление Кабинет министров выделил 145 млн грн.

Основной причиной возгорания стала диверсионная работа врага, по версии следствия. Есть свидетельства очевидцев о применении беспилотников. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог прямым актом агрессии России.

О завершении расследования правоохранительные органы не сообщают. В Министерстве обороны к дисциплинарной ответственности привлекли 80 человек.

Взрывались девять складов

С 1991 года в Украине произошло девять крупных пожаров на складах с боеприпасами. Погибли десять людей.

Трижды горел арсенал Вооруженных сил возле Новобогдановки Мелитопольского района Запорожья. В последний раз — 27 августа 2006-го.

22 сентября прошлого года загорелись склады возле села Новоянисоль Никольского района на Донетчине, в 34 км от Мариуполя. Причиной стало возгорание сухой травы.

28 сентября 2017-го взорвался 48-й арсенал Минобороны в райцентре Калиновка на Виннитчине. Там хранили 188 тыс. боеприпасов — больше всего в Украине. Эвакуировали до 30 тыс. людей. Огонь гасили сбольше двух суток почти 700 спасателей и 150 единиц техники. Причиной взрывов стала служебная небрежность одного офицера. Он пропустил на территорию людей, которые имели с собой легковоспламеняющиеся предметы. Майора оштрафовали на 2465 грн. Следствие продолжается.

Также горели составы в Бахмуте на Донетчине, в селе Цвитоха Славутского района на Хмельнитчине, в райцентре Лозовая Харьковской области. Детонировал временный склад с боеприпасами в райцентре Сватово на Луганщине. Там погибли двое людей.

Автор: Анна БОВА
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Дата
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